نائب محافظ المنوفية يشهد انطلاق مؤتمر أمراض الحميات والجهاز الهضمي والكبد



أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسي لحضور فاعليات إنطلاق المؤتمر القومي الثامن والعشرين للحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بالمنوفية ، والذي تنظمه مستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمي بقاعة المحاضرات بمستشفى حميات شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد مهدى مدير الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية ، والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفي حميات شبين الكوم ورئيس المؤتمر والحاج صلاح خطاب رجل الأعمال ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ولفيف من أساتذة وأطباء الجامعات .



حيث بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وتم عرض فيلم تسجيلى عن السيرة الذاتية للمستشفى وعمليات التطوير التي تمت بها منذ بدء تداعيات فيروس كورونا ، وفي كلمته طالب الدكتور حسين محمد حسين رئيس المؤتمر الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الفريق الطبي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تأدية مهام عملهم خلال أزمة كورونا ، ثم رحب رئيس المؤتمر بالحضور .

وقدم الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون ونائبة على المتابعة المستمرة والدعم الدائم للمنظومة الصحية ، كما قدم الشكر لأعضاء المنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد في زيادة الوعي والمعرفة ونقل الخبرات فيما بينهم بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين ، متوجهاً بالشكر لرجل الأعمال صلاح خطاب لدعمه الدائم للمنظومة الصحية من إقامة منشآت و توفير الأجهزة والمستلزمات أثناء جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من المشاكل الصحية والأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها ، وتدور فاعليات المؤتمر حول تأثير فيروس كورونا على الجهاز الهضمى والكبد و مرضي القلب السكر وكيفية التعامل مع الفيروس والأمصال الخاصة به .



وخلال كلمته نقل نائب المحافظ تحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لجميع الحضور والقطاع الطبي مثمناً دورهم الكبير في النهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية ، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنياً الخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحى الأمر الذى يعود بالنفع على أهالي المحافظة

وأشاد بالمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية التى تساهم فى تقديم الرعاية الطبية الكاملة ورفع العبء عن المواطنين ، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة القضاء على قوائم الأنتظار وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين ، وفى الختام أهدى رئيس المؤتمر كتاب الله وشهادة تقدير لمحافظ المنوفية تسلمه عنه نائبه ، كما تم تكريم نائب المحافظ وأسر الشهداء والأطقم الطبية بالمستشفى .