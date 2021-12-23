كاتبة سعودية: المجال الفني يعرض المرأة لهجوم كبير خاصة في الدول العربية.. فيديو

قالت سها الوعل الإعلامية والكاتبة السعودية، أنا مع حقوق المرأة، ولكن المرأة في بعض الأحيان قد يكون هناك غيرة غير محمودة بينها وبين المرأة الأخرى، لذا قد يدفعها إلى التعامل مع الرجل أفضل من المرأة.

وأضافت سها الوعل، خلال لقاء لها لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن مهنة الصحافة مقسمة، مشيرة إلى أن المجال الفني يعرض المرأة في بعض الأحيان لهجوم كبير خاصة في الدول العربية.

وأكدت الدكتورة رشا سمير الروائية الكبيرة أنا متفقة أن المرأة لا تثق في المرأة مثلها، لأن المرأة قد تغار من المرأة مثلها".

وأشارت رشا سمير إلى أن السيدات هن من قامت بإجاد تلك الثقافة، لأن الخطأ في ثقافة التربية يكون من المرأة، وهناك مفهوم معين أن بعض الأعمال صعب أن تقوم به المرأة خاصة في مجال الطب، وهو ما يدفع بعض النساء للتعامل مع أطباء رجال في بعض التخصصات من الأسنان، والنسا".

بعض الموروثات الخاطئة

وأكدت الروائية الكبيرة أن هناك بعض الموروثات الخاطئة “أن الولد يعمل اللى هو عايزه وأن اخته هى اللى تخدمه عشان هي بنت”.