منافس شرس.. لوسيد AIR دريم ايديشن تخطف الانظار |فيديو

ظهرت النسخة لوسيد AIR الكهربائية من خلال مقطع فيديو نشرته قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، وتعد هذه السيارة من الاصدارات المميزة والحديثة في عالم السيارت الكهربائية، والتي دخلت كمنافس شرس بين عمالقة هذا المجال.

لوسيد AIR دريم ايديشن تخطف الانظار

تمتعت السيارة لوسيد AIR باطلالة خارجية مبهرة، نسبة إلى تصميمها الانسيابي من فئة السيدان الفاخرة، حيث اراتكزت على جنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي والاسود، مع مصابيح حادة تعمل بتقنية LED.

وحصلت مقدمة السيارة على مستشعرات حركة، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وباقة من انظمة التحكم والحماية وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، إلى جانب المقصورة الداخلية والتي تحمل الكثير من عناصر الرفاهية.

فظهرت الصورة الخاصة بـ لوسيد AIR من الداخل وهي تضم مقصورة عصرية للغاية، مع شاشات ملونة لعرض الوسائط المتعددة جيمعها يعمل باللمس، و طاولة ايضا قابلة للطي، مع مقاعد فاخرة، وفتحات تكيف متعددة المناطق، علاوة على انظمة الصوت والترفيه.

وتعتمد السيارة لوسيد AIR على محركين كهربائيين بقوة قدرها 1111 حصانا والتي تبدو هائلة بالفعل مما يضعها في منافسة قوية، مع نطاق يصل إلى 758 كيلومتر، كما ضم لوسيد نسخة اخرى ولكن بقوة 933 حصانا، ومدى يبلغ 837 كم، وذلك للنسخة Air Dream Edition in Range guise.