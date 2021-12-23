رئيس "تنمية الصعيد": الرئيس يصر على تحقيق الرفاهية للمواطن

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن هناك صورة واضحة أمام العالم هى أن هناك إصرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق الرفاهية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الصعيد يشهد اهتمام لم يراه من قبل.



وأضاف شريف صالح خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة"، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الهدف الرئيسي من مشروعات التنمية هو توفير فرصة عمل لأهالينا في الصعيد، وتنفيذ مشروع تنموي ينقل المواطنين هناك إلى الرفاهية والرخاء والعيش الكريم".



وقال شريف صالح هناك بعض التحديات الموجودة في الصعيد وهي عدم توافر فرص عمل، وهجرة الشباب من هناك إلى المحافظات الأخرى وكان هناك فجوات في المشروعات، إلا أن الوضع تغير بعد عام 2014، وتم إنشاء مشروعات في الطرق ومحطات الصرف واستخدام مياه الصرف المعالج في بعض الزراعات".