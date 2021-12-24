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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني وأحلام ومحمد رمضان.. حفلات المشاهير ليلة الخميس في دبي ومصر وموسم الرياض

حفلات ليلة الخميس
حفلات ليلة الخميس

أحيا العديد من الفنانين حفلات كبرى ليلة الخميس، في أماكن مختلفة من الوطن العربي، قبل أسبوع من ليلة رأس السنة التي تمثل انشغالا كبيرا لهم، وعلى رأسهم تامر حسني وأحلام الشامسي ومحمد رمضان. 

تامر حسني 

حرص الفنان تامر حسني على شكر شعب الإمارات عقب انتهاء حفله في إكسبو دبي، ونشر صور للحدث عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

وعلق تامر حسني على صور الحفل قائلا:" تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي شكراً للإمارات و شكراً لكل الجمهور الكريم الغالي اللي حضر من كل الوطن العربي و العالم ،،، انتظروا الڤيديو".

أحلام الشامسي 

أبهرت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي الشعب السعودي بحفلها مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي كانت ليلة استثنائية قدمت فيها ألبومها الجديد أمام الجمهور لأول مرة. 

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع فيسبوك صورا من الحفل وعلق عليها قائلا:" بصوت الملكة أحلام .. اللي ضلَّل كل الحاضرين .. بالسلطنة والطرب في #بوليفارد_رياض_سيتي".

محمد رمضان 

حرص الفنان محمد رمضان على استقبال وتقديم مغني الراب الشهير “عفروتو” لجمهور حفله في دبي مساء الخميس، ومنحه الفرصة للغناء بمشاركته، لأول مرة لهما سويا على المسرح. 

ظهر عفروتو على المسرح وكان في استقباله محمد رمضان الذي قدمه للجمهور ووصفه بأنه نجم مصر والوطن العربي القادم، ابن السيوف والاسكندرية، وعبر عن إعجابه بإحدى أغانيه الشهيرة وهي “مش بالحظوظ” ثم طلب منه غنائها للجمهور. 

وتفاعل محمد رمضان مع “مش بالحظوظ” وعفروتو في الوقت الذي كان يلتقط فيه الصور مع الجمهور الحاضر للحفل، وفق ما ظهر في فيديوهات بعض الحضور على تقديم انستجرام. 

فيما يتواجد عفروتو في دبي بصحبة مغني الراب ويجز لإحياء حفلات خاصة بهما ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. 

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أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

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نجم مصر والوطن العربي القادم.. محمد رمضان يقدم عفروتو لجمهور حفله بدبي

أمير عيد 

وقدم المغني أمير عيد حفلا ضخما بصحبة فرقة كايروكي في زيد بارك الشيخ زايد، حضره العديد من النجوم والمشاهير الذين حرصوا على نشر صورا لهم وفيديوهات من تفاعلهم مع الأغاني. 

كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، هو أبناء البطةالسوداء، الذي طرح في 2019، وحقق نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة".

حفلات تامر حسني عفروتو محمد رمضان موسم الرياض مهرجان دبي للتسوق

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