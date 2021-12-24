عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيش حرية.. نساء أفغانستان يتحدين طالبان بهذه الطريقة

نساء أفغانستان يتحدين
نساء أفغانستان يتحدين طالبان بهذه الطريقة

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إن مجموعات من النساء الأفغانيات قمن بتحدي النظام المتشدد هناك، ويتسللن للعاصمة كابول بعد حلول الظلام، لكتابة مطالبهن على جدران الشوارع، ثم يرجعن إلى ديارهن قبل أن تلتقطهن عناصر حركة طالبان.

وعلى غرار ”ثورات الربيع العربي“ التي اندلعت في الشرق الأوسط، العام 2011، أضافت الصحيفة، أن من بين المطالب التي كتبت على الجدران، ”الخبز، والعمل، والحرية“.

طالبان توقف رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان

مجاعة بـ كابول وواشنطن بأحضان طالبان.. مليون طفل معرضون للموت لنقص الغذاء

وأوضحت أنه منذ أن استولت طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، بدأت حركة تقودها النساء تتجمع بشكل مطرد ضد تجاوزات الإدارة الحاكمة الأوسع نطاقا، لإجبارها على الوفاء بوعودها، حيث زعمت طالبان مرارا بأنها ستسمح للنساء بالعمل طالما يغطين رؤوسهن (ارتداء الحجاب).

ونقلت ”التايمز“ عن محبوبة سراج، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية، قولها: إن ”الحركة تكتسب قوة بسرعة.. (الخبز والعمل والحرية)، هذا هو الشعار الذي تهتف به المتظاهرات في الشوارع أيضًا، وحركتهن تزداد قوة“.

وأضافت الصحيفة: ”في استطلاع حديث، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، ورابطة الصحفيين الأفغان المستقلين، إن أكثر من 80% من الصحفيات عاطلات عن العمل منذ عودة طالبان إلى السلطة، وإن 40% من المنافذ الإعلامية أغلقت أبوابها.. ولم تضم طالبان حتى الآن امرأة واحدة في الحكومة، ومنعتهن من جميع المهن تقريبًا، وغالبًا ما تتعرض النساء للضرب بالعصي أثناء المظاهرات“.

وعلى صعيد أزمة وباء كورونا، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن ”دراسة بريطانية جديدة خلصت إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“، تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة تتراوح بين 50% و70%، مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بسلالات سابقة، في استنتاج يؤيد مجموعة متزايدة من الأدلة على انخفاض خطورة حدة المتحور الجديد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من المناعة.

وأضافت الصحيفة أن ”البحث الذي تم إجراؤه في إنجلترا، ونشرت نتائجه ”وكالة الأمن الصحي“ في المملكة المتحدة يوم أمس، يتبع دراسات في أسكتلندا وجنوب أفريقيا أشارت أيضًا إلى انخفاض كبير في مخاطر الاستشفاء مع ”أوميكرون“ مقارنة بالمتحورات الأكثر رسوخًا، بما في ذلك ”دلتا“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ”وكالة الأمن الصحي“، قولها: إنه ”تم إجراء البحث على حوالي 500 ألف حالة مصابة بـ كوفيد-19، ووُجد أن خطر دخول المستشفى مع متحور أوميكرون كان أقل بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% مقارنة مع دلتا، وأن خطر الدخول أو زيارة أحد أقسام الطوارئ دون أن يتم قبوله، كان أقل بحوالي 40%“.

ووفقًا للصحيفة، قالت الوكالة إن فعالية جرعة معززة في درء الأعراض الخفيفة لأوميكرون تتضاءل بمرور الوقت، على الرغم من أنها أكدت أن الجرعات المعززة تحمي من الأعراض الشديدة.

طالبان أفغانستان نساء كابول تحدي

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

حصاد 2021..الانتهاء من مسار الدراجات والمباني الخدمية وتطوير الميادين الرئيسية في العبور

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ