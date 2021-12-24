عيش حرية.. نساء أفغانستان يتحدين طالبان بهذه الطريقة

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إن مجموعات من النساء الأفغانيات قمن بتحدي النظام المتشدد هناك، ويتسللن للعاصمة كابول بعد حلول الظلام، لكتابة مطالبهن على جدران الشوارع، ثم يرجعن إلى ديارهن قبل أن تلتقطهن عناصر حركة طالبان.

وعلى غرار ”ثورات الربيع العربي“ التي اندلعت في الشرق الأوسط، العام 2011، أضافت الصحيفة، أن من بين المطالب التي كتبت على الجدران، ”الخبز، والعمل، والحرية“.

وأوضحت أنه منذ أن استولت طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، بدأت حركة تقودها النساء تتجمع بشكل مطرد ضد تجاوزات الإدارة الحاكمة الأوسع نطاقا، لإجبارها على الوفاء بوعودها، حيث زعمت طالبان مرارا بأنها ستسمح للنساء بالعمل طالما يغطين رؤوسهن (ارتداء الحجاب).

ونقلت ”التايمز“ عن محبوبة سراج، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية، قولها: إن ”الحركة تكتسب قوة بسرعة.. (الخبز والعمل والحرية)، هذا هو الشعار الذي تهتف به المتظاهرات في الشوارع أيضًا، وحركتهن تزداد قوة“.

وأضافت الصحيفة: ”في استطلاع حديث، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، ورابطة الصحفيين الأفغان المستقلين، إن أكثر من 80% من الصحفيات عاطلات عن العمل منذ عودة طالبان إلى السلطة، وإن 40% من المنافذ الإعلامية أغلقت أبوابها.. ولم تضم طالبان حتى الآن امرأة واحدة في الحكومة، ومنعتهن من جميع المهن تقريبًا، وغالبًا ما تتعرض النساء للضرب بالعصي أثناء المظاهرات“.

وعلى صعيد أزمة وباء كورونا، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن ”دراسة بريطانية جديدة خلصت إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“، تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة تتراوح بين 50% و70%، مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بسلالات سابقة، في استنتاج يؤيد مجموعة متزايدة من الأدلة على انخفاض خطورة حدة المتحور الجديد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من المناعة.

وأضافت الصحيفة أن ”البحث الذي تم إجراؤه في إنجلترا، ونشرت نتائجه ”وكالة الأمن الصحي“ في المملكة المتحدة يوم أمس، يتبع دراسات في أسكتلندا وجنوب أفريقيا أشارت أيضًا إلى انخفاض كبير في مخاطر الاستشفاء مع ”أوميكرون“ مقارنة بالمتحورات الأكثر رسوخًا، بما في ذلك ”دلتا“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ”وكالة الأمن الصحي“، قولها: إنه ”تم إجراء البحث على حوالي 500 ألف حالة مصابة بـ كوفيد-19، ووُجد أن خطر دخول المستشفى مع متحور أوميكرون كان أقل بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% مقارنة مع دلتا، وأن خطر الدخول أو زيارة أحد أقسام الطوارئ دون أن يتم قبوله، كان أقل بحوالي 40%“.

ووفقًا للصحيفة، قالت الوكالة إن فعالية جرعة معززة في درء الأعراض الخفيفة لأوميكرون تتضاءل بمرور الوقت، على الرغم من أنها أكدت أن الجرعات المعززة تحمي من الأعراض الشديدة.