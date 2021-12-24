الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار المهمة الخاصة بمشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرز هذه الأخبار في هذا التقرير.

البحوث الإسلامية: 58 إصدارا علميا جديدا للمجمع وتنظيم 5 معارض للكتاب 2021



لمجابهة التطرف.. مرصد الأزهر يستقبل عددًا من طلاب جامعة بني سويف



المحرصاوي يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويطالب بسرعة الانتهاء من التجديدات



أول تحرك مشترك بين الأزهر والأوقاف والإفتاء للحد من ظاهرة الطلاق



جامعة الأزهر تنفي طرح نماذج امتحانات وإجاباتها بأسعار رمزية للطلاب



يستوعب 48 كلية.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة الأزهر في كفر الشيخ



رئيس جامعة الأزهر الأسبق يطالب أثرياء العرب بدعم اللغة العربية.. صور



الإمام الأكبر: الأزهر يقف مع الشعب الأفغاني في محنته



الجامع الأزهر يحتضن الملتقى الثامن لهيئة كبار العلماء احتفالا باليوم العالمي للغة العربية



نيجيريا تشكر الأزهر على المنح الدراسية للطلاب وتدريب الأئمة على المنهج الوسطي



شيخ الأزهر يعزي الرئيس والشعب الفلبيني في ضحايا إعصار راي



هاجر سعد صاحبة أسرع ختمة للقرآن: أنهيت التسميع في 8 ساعات بطريقة السرد ولم أخطئ في آية واحدة.. من يصاحب القرآن لا يفشل في أمر من أمور حياته



وفد كردستاني يطلب من الأزهر إصدارات علمية وكتب دراسية للعام الجديد

