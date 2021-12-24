أشجار الكريسماس تزين احتفالات قداس كاتدرائية الأسقفية بالزمالك | صور

أقيمت مساء اليوم، الجمعة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك، في اطار احتفالات الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي، وسط اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وترأس احتفال صلوات القداس، الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وبحضور اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حرصت الكنيسة على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، حيث وجهت بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وسط أجواء احتفالية داخل الكاتدرائية زينتها أشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد.

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