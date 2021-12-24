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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكبير كبير يا محمد يا منير.. الجمهور يهتف للكينج في حفل الكريسماس بالقاهرة الجديدة

حفل محمد منير
حفل محمد منير

أحيا المطرب محمد منير، حفلا في القاهرة الجديدة، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالكريسماس، وظهر من خلاله الكينج جالسا على كرسي، وقدم عددا من أشهر أغانيه منها وسط الدايرة وغيرها. 

وحرص الجمهور على الهتاف للكينج خلال الحفل قائلين" الكبير كبير يا محمد يا منير".

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ويأتى حفل محمد منير، اليوم؛ كأول الأعمال التى تشهد ظهوره بعد رحيل ابن شقيقته الكبرى. 

وكان  الكينج محمد منير، قد أقام عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته اليوم بمنطقة عابدين، مقتصرا على أقاربه المتواجدين بالقاهرة، وعدد من أصدقاءه المقربين وحرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء.

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.

وظهرت مشاعر الحزن والألم علي الكينج محمد منير من داخل سيارته، أثناء انتظاره لانتهاء صلاة الجنازة علي ابن شقيقته، والذي وافته المنية مساء أمس.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الراحل وبعض الأصدقاء، الذين حرصوا علي حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

 وتوفي "معتصم كمال" ابن شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

وفي سياق آخر، ظهر الكينج محمد منير، مؤخرا، في الصور التي نشرها الفنان أكرم حسني مع عدد من نجوم الفن، من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتواجد الكينج محمد منير في عيد ملاد حميج الشاعري، بصحبة مجموعة من النجوم منهم أحمد فهمي، وهشام عباس، والموزع نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، والمطرب مصطفى شوقي، والملحن عزيز الشافعي، والفنان أحمد الشامي وغيرهم من نجوم الغناء.

 

انستجرام محمد منير تامر حسين احمد الشامي احمد فهمي اكرم حسني

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