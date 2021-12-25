مش عشان أخد حاجة.. السيسي يقرر تقنين المصانع غير المرخصة ومنع القبض على أصحابها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها، مضيفا “:" بشوف كل يومين مصانع بدون ترخيص الداخلية بتعملهم قضية ، لا أنا بقول للصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل طب المفروض إن أنا أخليه مضبوط وأصنعه وأقننه ".

وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالصعيد مخاطبا اصحاب المصانع غير المرخصة : “ تعالى أقنن وضعك ومش عشان أخد منه حاجة مش عاوزين حد يغلط او يكون في مواجهة القانون .. إنت حاولت .. حتى لو حاولت غلط احنا معاك و حركتنا حركة بناء مش حساب ”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة " بياض العرب " بمحافظة بني سويف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.