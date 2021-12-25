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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قوافل الأزهر إلى وادي النطرون وومرسى علم وشلاتين تختتم فعالياتها بأنشطة توعوية

قوافل الأزهر
قوافل الأزهر

اختتمت قوافل التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومرسى علم وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر اليوم عملها؛ وذلك ضمن خطة التوعية المجتمعية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية من خلال تلك الأنشطة الدعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار الشاذة.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن فعاليات هذه القوافل استمرت على مدار الأسبوع الماضي، ونفّذت برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بالمجتمع المصري والعمل على حل المشاكل المجتمعية التي تواجهه، نظرًا لما يمثله أمن المجتمع من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.


أضاف عياد أن برنامج عمل القوافل ركز على الشباب، من خلال التأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية. 


أشار الأمين العام إلى أن اللقاءات والندوات التي نفذها أعضاء القافلة في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، استهدفت ترسيخ المفاهيم المجتمعية المهمة، كما ركزت على التوعية بالعديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة في الأماكن المستهدفة بالتوعية.

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البحوث الإسلامية وادي النطرون قوافل التوعوية الأنشطة الدعوية المفاهيم المغلوطة الأفكار الشاذة

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