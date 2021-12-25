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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش .. دورة تدريبية فى المركزة للحشائش بقنا

دورات تدريبية
دورات تدريبية

نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بقنا، استهدفت 35 متدرب من المهندسين الزراعيين العاملين بالمحافظة.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة التأهيل المستمر للمهندسين الزراعيين والعاملين بمديريات الزراعة، ونشر  الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة فى المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش.


واشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022 وضمن مجموعة من الدورات التى سيقيمها المعمل لتوعية المزارعين وستتناول موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها والات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها فى المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

المركزى للحشائش الاستخدام الاستخدام الآمن مبيدات الحشائش الحشائش

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