إحنا دولة بناء مش حساب.. قرارات عادلة من السيسي مع أصحاب المصانع الغير المرخصة

“ إحنا دولة بناء مش حساب "، هذا هو التوجه الجديد للدولة الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح اليوم خلال افتتاحه سلسلة من المشروعات القومية بالصعيد .

وخلال تصريحات هامة له اليوم أصدر الرئيس قرارات عاجلة بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة مؤكدا على مساندة الدولة لهم حتى لو مارسوا بعض الأخطاء ، وطالب الرئيس بعدم القبض على أصحاب هذه المصانع وإنما العمل على إدخالهم في المجمعات الصناعية الجديدة .

وجاء أبرز تصريحات السيسي كالتالي :

كل يومين وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص وبيتعملها قضية

- أنا بقول للصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل قننوا وضعهم

- لو مسكتوا مجموعة مصانع في القاهرة أشوف أقرب منطقة فين؟ وأقله تعالى اتحرك واشتغل وأقنن وضعه

- وبقول لهم مش بنقنن الوضع علشان اخد حاجة

- البلد ليس هدفها إني استجدي ضرائب

- انت حاولت حتى لو حاولت غلط احنا معاك

- بقول للحكومة لازم تدرسوا الموضوع وحجم المصانع والأشغال دي

- احنا دولة بناء مش حساب

- أنا عاوزك تشتغل وتبقى كبير قوي

- أنا مش باصص على الإيجار ولو عاوزين تخفيض أكتر من كده ماشى

في سياق متصل ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موجها حديثه لوزير النقل كامل الوزير : “ بخاف إن الناس تتعدى ويبنوا على أجناب المحاور ادرسوها يا كامل ”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحات بمشروعات قومية جديدة بالصعيد : “ كل المحاور الجديدة هنمنع الإنشاء على أجنابها بعمق كيلو متر و المسئول عن هذا الأمر القوات الملسحلة ووزارة الداخلية ”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي : “ مش هناخد من الناس أراضيها لكن هنمنع الإنشاء عليها ”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع الروبيكي نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور العالمي ، ويحقق الاشتراطات المطلوبة عالميا مضيفا : “ هذا المشروع لم يكن لينجح لولا تدخل الدولة ”.

وروى الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا : “ رئيس الوزراء قالي مش قادرين ننقل الناس ،فقلتله طب محتاج مني ايه فقالي ننقلهم على حسابنا بتكلفة 100 مليون جنيه وقلتله حاضر ”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي : “ أنا صاحب المصلحة في ان البلد تطلع قدام ، وعمر الصناعات البسيطة ما هتحقق غنى للناس وهدفي أوفر للسوق المحلي طلباته و هدفنا نساعد أي انسان جاد في العمل ”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي :الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : إن الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها، مضيفا “:" بشوف كل يومين مصانع بدون ترخيص الداخلية بتعملهم قضية ، لا أنا بقول للصناعة والرقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل طب المفروض إن أنا أخليه مضبوط وأصنعه وأقننه ".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالصعيد مخاطبا اصحاب المصانع غير المرخصة : “ تعالى أقنن وضعك ومش عشان أخد منه حاجة مش عاوزين حد يغلط او يكون في مواجهة القانون .. إنت حاولت .. حتى لو حاولت غلط احنا معاك و حركتنا حركة بناء مش حساب ”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة " بياض العرب " بمحافظة بني سويف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.