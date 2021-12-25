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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المتميزين والقيادات والرؤساء خلال احتفال جامعة المنوفية بعيدها الـ٤٥

صدى البلد

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ الإقليم بإعطائه درع الجامعة وذلك تقديرا للجهود والتعاون بين المحافظة والجامعة.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة المنوفية  بعيدها السنوي الخامس والأربعين بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة بشبين الكوم.

كما تم تكريم عدد من رجال الأعمال وكذا الفائزين بجائزة التميز البيئي لعام 2021 بالإضافة إلى تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من القيادات الجامعية ورؤساء الجامعة السابقين والطلاب .

جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ونواب رئيس الجامعة ورئيس جامعة مدينة السادات ، المستشار العسكري ، ورؤساء جامعة المنوفية السابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورجال الأعمال ، رئيس نادي قضاة المنوفية ، لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

جامعة المنوفية احتفال العيد القومى تكريم المنوفية

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