وعد فأوفى.. المصريون بالخارج يشيدون بجهود الرئيس السيسي في تطوير وتنمية الصعيد

أشاد نائب رئيس إتحاد عام المصريين بالسعودية، عادل حنفى، بالافتتاحات الكبري والمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لتنمية صعيد مصر ،معتبرا أن الرئيس السيسي وعد فأوفى وأن هذه المشروعات الكبري تدشن فعلاً لا قولاً لجمهورية جديدة قائمة على المساواة فى الخدمات بين ابناء الوطن الواحد فصعيد مصر الذى ظل مهملا ومنسيا طيلة سنوات طوال عجاف أصبح الان ملئ السمع والبصر.

وأفاد حنفى، في تصريحات له، أن مشروعات تنمية الصعيد تضم محاور عديدة على رأسها افتتاح مصانع ومشروعات ضخمة تستوعب العمالة فى محافظات الصعيد بحيث يتحول لمنطقة جاذبة للعمال ، وليس منطقة طاردة كما كان قبل سنوات حيث كان الصعيد ضمن المناطق الأكثر احتياجا فضلاً عن تقديم خدمات النقل والصحة والتعليم للمواطنين فى صعيد مصر بنفس درجة وكفاءة الخدمات المقدمة للقاهرة الكبري و الدلتا ولا يخفى على سبيل المثال القطارات المتهالكة التى كانت وسيلة انتقال المواطنين فى الصعيد ، والان تقدم خدمة ممتازة ومتنوعة من قطارات امنة ونظيفة ومتطورة لتغطي إحتياجات جميع أبناء الصعيد فهناك القطارات المميزة التى تعادل المكيفة فى جودة الخدمات.

وأضاف حنفى، أنه وبلغة الأرقام تم توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه لصالح الصعيد بحسب إحصائية رسمية على لسان وزير النقل النشط الفريق كامل الوزير وبحلول عام 2022 سيتم رفع آخر عربة سكة حديد قديمة ، وإحلالها بأخرى إما جديدة أو مجددة ، موضحا أن الرئيس السيسي سيشهد ذلك خلال افتتاحات ستشهدها محافظة أسوان.

وأختتم نائب رئيس الإتحاد قائلا: أما عن تطوير الطرق وتحديثها فى صعيد مصر فحدث ولا حرج فصعيد مصر يضم شبكة طرق لاتقل جودة وكفاءة عن جودة الطرق فى الدول المتقدمة ، ويكفي الإشارة لربط الطريق الصحراوي الشرقى بالغربى بمحاور فى محافظات عدة مثل محور سمالوط النموذجي ومحور قوص وغيرها .

وتابع: "هناك ايضا تطوير ملحوظ جدا فى المطارات بمنطقة صعيد مصر وهو ما ينعكس إيجابيا على المصريين بالخارج اللذين يصلون لمحافظاتهم مباشرة فى اسيوط وسوهاج والاقصر واسوان دون عناء ، و مشروع إقامة مصنع للسكر على سبيل المثال فى غرب ملوى بمحافظة المنيا يستوعب آلاف العمال فى محافظات الصعيد وبتكلفة تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات .