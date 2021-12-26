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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس.. التعليم العالي تعلن عن المنح المقدمه من السعودية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

مكافحة الفساد في المؤتمر العلمي الثالث لحقوق عين شمس.. 3 يناير

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي الثالث بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني،  رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

اقتصاد وعلوم السياسية القاهرة تستضيف وزيرة البيئة … اليوم

تنظم جمعية خريجين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 26 ديسمبر 2021م، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس الجمعية و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ود.هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية. وذلك تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و أ.د. محمود السعيد عميد الكلية.

 

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بالكلية الخميس القادم الموافق  ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ ومن المقرر ان تنتهي في الخميس الموافق  ٣ فبراير ٢٠٢٢.

 

التعليم العالي تعلن عن المنح المقدمه من المملكه العربيه السعوديه.. تفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن افادت سفارة المملكه العربيه السعوديه ( الملحقيه الثقافيه بالقاهره ) برنامج المنح الدراسيه المقدمه من حكومة المملكه العربيه السعوديه والمخصص منها لطلاب جمهورية مصر العربيه عدد 594 مقعدا فى الجامعات السعوديه في المراحل الدراسية : "دبلوم اللغه العربيه ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه".

 

اليوم ... حلوان تقيم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم

يقدم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة،الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البرنامج التدريبي المميز ( صعوبات التعلم).

 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعى .. اليوم

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

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