شاحنات البيك أب تشهد نقلة ثورية في عام 2021.. صور

كانت في الماضي شاحنات البيك أب الأمريكية العملاقة تأتي بتصميمات متشابهة لفترة طويلة من الزمن حيث كانت مثل الوحش الكبير الذي يركز على القوة أكثر من أي شئ آخر، وتعتمد على محرك يعمل بالوقود الحفري، ولكن الآن مع شاحنات جديدة مثل فورد F-150 و GMC Sierra أصبح الوضع أكثر راحة من الماضي بفضل تركيز الشركات على تقديم مواصفات متوازنة على كافة الأصعدة مع الاحتفاظ بخصائص البيك اب المعروفة.

جاءت شاحنات البيك آب الصغيرة في بعض الأوقات بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام مثل شاحنات شفروليه El Caminos وشاحنات فولكس فاجن الصغيرة وشاحنات "الكابينة الأمامية" ذات المقدمة الأمامية المسطحة، ولكن على الرغم من ذلك وبمرور الوقت سيطرت شاحنات البيك اب الكبيرة ومتوسطة الحجم ذات التصميم التقليدي.

منذ عقد من الزمان شكلت السيارات بمعناها التقليدي وليس الشاحنات الكبيرة أو سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات “SUV” أكثر من نصف جميع المركبات التي بيعها في الولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقًا لبيانات من شركة Cox Automotive وهي شركة تمتلك العديد من مواقع السيارات وشركات خدمات وتوكيلات سيارات، والآن يوجد فقط 20٪ تقريباً من المواطنين الأمريكيين يشترون السيارات الملاكي التقليدية، بينما انتقلت نسبة سيارات البيك آب من أقل من 14٪ إلى 20% ونسبة 60٪ المتبقية من السوق في الغالب عبارة عن سيارات دفع رباعي وبعض الشاحنات الصغيرة.

شجع تزايد عدد الأمريكيين المقبلون على شراء الشاحنات شركات مثل فورد وستايلانتس وهيونداي في السعي والبحث عن مزيد من التقنيات الحديثة التي تخدم احتياجات العملاء، حيث شهد عام 2021 منافسة قوية في فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم، مثل Toyota Tacoma وFord Ranger كما طرحت نيسان سيارة Frontier بتصميم جديد ومواصفات ميكانيكية وداخلية أكثر قوة.

- الشاحنات أصبحت أصغر بكثير من الماضي

أصبحت شاحنات البيك أب أصغر حجماً من الماضي ولكنها احتفظت بمظهرها وخصائصها الخارجية على سبيل المثال Bronco Sport SUV Ford و Ford Escape، وتتعدد أنظمة الدفع سواء بالاعتماد على نظام دفع أمامي أو دفع خلفي أو الإعتماد على نظام دفع كلي، وغالباً ما تكون سيارات البيك آب من الطراز الأساسي ذات دفع خلفي مما يضع العجلات التي تستمد الطاقة من المحرك أسفل صندوق الحمولة للحصول على أفضل قوة جر عند حمل الأحمال الثقيلة.

- عصر الطاقة الكهربائية

شهد عام 2021 أول موجة من الشاحنات الصغيرة الكهربائية كما كان متوقعاً مثل باقي السيارات الأخرى، حيث بدأت الكثير من الشركات في اتخاذ نفس الخطوة وتعميم الفكرة من خلال المزج بين محركات الوقود الحفري في المحور الخلفي والمحركات الكهربائية في المحور الأمامي، ومثال على ذلك قيام شركة ريفيان في تسليم أول عدد من شاحنات R1T للعملاء وفوزها بجائزة MotorTrend's Truck كأفضل شاحنة بيك أب صغيرة في عام 2021، بينما بدأت جنرال موتورز في إنتاج سيارة GMC Hummer EV.

تشير التوقعات ان نسبة سيارات البيك اب الرياضية ستتضاعف في عام 2022 وستصبح المنافسة قوية جداً، حيث ستكشف جنرال موتورز النقاب عن شاحنتها الكهربائية الجديدة شيفروليه سيلفرادو EV الكهربائية ، والتي وصفتها الرئيسة التنفيذية ماري بارا بأنها "لا مثيل لها"، وستدخل تسلا سايبر تراك ذات الشكل الخارج عن المألوف مرحلة الإنتاج أيضاً في مصنع الشركة الجديد في ولاية تكساس.

تجاوز عدد الحجز المسبق على تسلا سايبر تراك المليون، بينما توقفت فورد عن تلقي الطلبات بعدما وصلت الى 200.000 كما أعلنت مؤخرًا أنها ستضاعف إنتاج مصنعها المخطط له من أجل Lightning نظرًا لطلب العملاء القوي بشكل أكثر من المتوقع.

- الموقف الأخير لمحرك البيستون

عرف السوق العالمي للبيك اب جزء مختلف جداً من المنافسة في سوق الشاحنات حيث تتمتع سيارة فورد F-150 رابتر بأداء عالي في سوق سيارات البيك أب على الطرق الوعرة منذ أكثر من 10 سنوات، عندما كان العملاء يبحثون فقط عن السيارة التي تناسب احتياجاتهم اليومية، فلن يشتري أي شخص سيارة Ford Raptor وهي شاحنة مصممة لسباقات الصحراء عالية السرعة لكن الان فورد تبيع الكثير من رابتورز بفضل أسعارها المنخفضة مواصفاتها المميزة، حيث تبدأ أسعارها من 65.000 دولار وتعتبر واحدة من أكثر موديلات فورد تحقيقاً للأرباح.

كشفت شركة فورد هذا العام عن نسخة محدثة من الشاحنة الطويلة للغاية تبلغ قوتها 450 حصان يتوفر أحدث إصدار بإطارات أكبر يبلغ ارتفاعها 37 بوصة ونظام تعليق عالي التقنية يفحص التضاريس 500 مرة في الثانية ويخفف أو يزداد تلقائيًا.