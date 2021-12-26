محافظ القليوبية يتابع أعمال حملة نظافة كورنيش النيل

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها ، لنظافة منطقة الكورنيش آخر منطقة الفلل وحديقة صقلية، وذلك لتكون متنفسا لائقا للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها واستعادة الوجه الحضاري والجمالي لكل شوارعها.



واشتملت الحملة على أعمال نظافة الأرصفة وإصلاح المقاعد وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة من المنطقة بالكامل وإزالة الإشغالات وكافة المظاهر العشوائية، حيث أشرف المحافظ على إزالة أحد الكافيتريات المخالفة بالمنطقة ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين بالحفاظ على الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة المتواجدة بالمحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء القمامة فى تلك المتنزهات التي تعد متنفسا لجميع المواطنين .



من ناحية أخرى، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



بدأ محافظ القليوبية، الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمعي الخدمات الحكومية بقريتي نوى وطحانوب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمقام كل منهما على مساحة 700م٢ ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين" وتخدم ٥٥ ألف نسمة.



كما يجري تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال المجمع الزراعي بنفس القريتين والمقام علي مساحة 400 متر مربع لكل منهما بتكلفة 7 مليون جنيه للمجمع الواحد ووصلت نسبة التنفيذ 65 % في قرية نوى ونسبة 50 % في قرية طحانوب مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



كما تفقد محافظ القليوبية، أيضا أعمال تركيب وتدعيم خط كهرباء شبين القناطر بطول 5 كيلو بتكلفة 7 مليون جنيه حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الخط مطالبا بتكثيف الأعمال ليلا لعدم إعاقة الحركة المرورية ، وكذلك أعمال مجمع الخدمات بكفر شبين والذي تم تنفيذه بنسبة 97 % وتفقد المحافظ الأعمال النهائية للمباني والتشطيبات الخارجيه وسيتم تسليمه خلال أيام بتكلفة 9 مليون جنيه .



وتابع محافظ القليوبية، الجولة بتفقد عدد من المدارس من بينها مدرسة زاوية الشيخ سند الابتدائية ومدرسة زاوية الشيخ سند الاعدادية إنشاء جديد بتكلفة 12 مليون جنيه وتم الانتهاء منها وتسليمها بنسبة 100% كما تفقد مدرسة كفر شبين الابتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية حيث تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 1.4 مليون جنيه.



كما شملت الجولة، تفقد أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولوچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الأعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات حيث يبلغ تكلفة الإنشاء 27 مليون و400 ألف جنيه.



كما تفقد محافظ القليوبية مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استمع لشرح حول المشروع والذي تم الانتهاء منه وتسليمه ويتكون من 3 أجزاء تشمل المبنى الرئيسى ومبنى المحلات ومبنى المكتبة وحضانة أطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه.



و أكد المحافظ ، على أهمية مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.



وأشار الهجان، إلى أن حياة كريمة مبادرة رئاسية متكاملة وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها منذ سبع سنوات ماضية والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.