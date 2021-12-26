تناول هذا النوع من الأسماك يحمي من أمراض القلب

ينصح الخبراء بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، بما في ذلك حصة واحدة على الأقل من الأسماك الزيتية، لأنها تزودنا الأسماك الزيتية بنوع من أوميجا 3 ولا يمكننا الحصول عليه من الأطعمة الأخرى، وقد يساعد ذلك في الحفاظ على صحة القلب.

كما تميل الأسماك الزيتية إلى أن يكون لونها طبيعيًا أو يكون لحمها أغمق مثل سمك السلمون أو المرقط أو سمك القرش أو السردين.

ويستثنى من ذلك التونة، التي كانت تُصنف، حتى وقت قريب، على أنها سمكة زيتية عندما تؤكل طازجة، لكن مراجعة حديثة أجرتها Public Health England وجدت أنها لا تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة للأسماك الزيتية الأخرى.

يتم تصنيفها الآن على أنها سمكة بيضاء، جنبًا إلى جنب مع سمك القد، والسلمون والحدوق، وبولوك أو سمك النازلي، هذا لا يعني أنه سيء ​​بالنسبة لك، فقط يجب أن تتأكد من حصولك على جزء آخر من الأسماك الزيتية في نظامك الغذائي.

سواء كانت دهنية أو بيضاء، تعتبر الأسماك مصدرًا كبيرًا للبروتين وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

يمكن أن يساعدك تناول المزيد من الأسماك أيضًا على تقليل اللحوم الحمراء، يشمل النظام الغذائي التقليدي على طراز البحر الأبيض المتوسط، والذي يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، الكثير من الأسماك إلى جانب الفاصوليا والعدس كمصادر للبروتين.