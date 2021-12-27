نشرة المرأة والصحة.. معلومات جديدة عن متحور أوميكرون وأطعمة لا تزيد الوزن ليلا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

بعد غلق مطعم شهير.. 3 علامات تؤكد تلف الطعام

أغلقت شرطة التموين بالجيزة أحد أشهر المطاعم، عقب العثور على كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.

ونوضح في هذا التقرير مجموعة من العلامات تدل على تلف الأطعمة..

يستهدف الأطفال.. معلومات عن متحور أوميكرون

انتشر متغير أوميكرون Omicron لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي، وقد انتشر في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسرع من أي سلالة أخرى لفيروس كورونا.

أطعمة يمكن تناولها ليلاً دون زيادة في الوزن

شعر كثيرون بالجوع في فصل الشتاء، لاسيما في الأوقات المتأخرة من الليل، وهناك من لا يستطع أن يمنع نفسه من تناول الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

حيل منزلية لعلاج عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار، ويمكن علاج الدرجات البسيطة منها ببعض التغييرات فى نمط الحياة واتباع العلاجات المنزلية.