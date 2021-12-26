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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات السيسي.. وكيل زراعة الشيوخ يكشف أبرز فوائد استئناف مشروع توشكى

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية عملت علي إحياء مشروع توشكي من جديد والذي تعطل تنفيذه لفترة دامت لما يقرب من 20 عاما، معقبا "عودة استئناف أعمال التطوير ده في حد ذاته دفعة قوية لقطاع الزراعة".

 

وأضاف "السباعي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة عازمة علي إستغلال المساحات الزراعية بشكل أمثل لدعم الأمن الغذائي نتيجة تقليل الفجوة الغذائية وإيجاد مخزون وافر من مختلف المحاصيل لا سيما الإستراتيجية، ومن ناحية أخرى استغلال الموارد المائية بشكل فعال لخدمة عملية الزراعة بأفضل وسائل الري للحديث.

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أن الفترة الراهنة تمتلك خلالها الدولة أكبر محطات معالجة المياه من الصرف الزراعي وهما محطة "بحر البقر" والأخرى بمنطقة "الحمام" بمحافظة مطروح مما يعد أبرز دليل على حُسن إدارة الموارد المائية من قبل الحكومة.

 

واختتم البرلماني حديثه، قائلا “المشروع يعد استصلاحا لأكبر مساحات من الأفدنة الزراعية وأحد أهم أهداف إستراتيجية تنمية مجال الزراعة”.

 

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جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مزيد من الأراضي الزراعية للإنتاج في مشروع توشكى، قائلا: “إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا لأ”.

 

ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء،بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جارٍ العمل عليها”.

 

وتابع “كل ما نقدر هندخل أرضي زراعية بنحل مشكلة.. هتحرمني من 150 ألف فدان قمح يعني نص مليون طن تقريبا”.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي توشكي الخير، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان ويعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور.

 

ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء،بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جاري العمل عليها”.

 

وتابع “كل ما نقدر هندخل أرضي زراعية بنحل مشكلة.. هتحرمني من 150 ألف فدان قمح يعني نص مليون طن تقريبا”.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي توشكي الخير، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان و يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور.

الزراعة الكهرباء الفجوة الغذائية مشروع توشكى المساحات الزراعية المحاصيل

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