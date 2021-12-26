أول تعليق من فيدرا على وصف دينا لها بالشريرة

أكدت الفنانة فيدرا، أنها لا تهتم بمثل التصريحات التي خرجت من الفنانة دينا، وذلك في أول تصريح لها عقب هجوم الأخرة عليها.

وقالت فيدرا في تصريح خاص لصدى البلد :" تصريحاتها عني أي كلام طبعا؛ عادي، سيبوا الناس تتكلم".

دينا تهاجم فيدرا: شريرة ومابطيقهاش.. قلبت حماتي عليا

وهاجمت الراقصة دينا ؛ في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ؛ الفنانة فيدرا .

وبمجرد عرض عمرو الليثي لصورة فيدرا؛ علقت عليها دينا وقالت "مبطيقهاش أنت جايبلي صورتها علشان اقول كدة، ست شريرة وسوده ومش لطيفة",

وتابعت "مفيش حاجة بينا اساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وانا اتجوزته بعد ما اطلقت منه بـ10 سنين، وقررت إنها تصاحب حماتي، وتقلبها عليا"

واختتمت دينا "هي ست شريرة، فأنا بكرهها، ومش مضطرة أجامل".

أبرز تصريحات دينا مع عمرو الليثي :

حلت الفنانة الاستعراضية والممثلة دينا ضيفة على برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامى عمرو الليثى ، وكشفت عن العديد من التفاصيل حول حياتها .

كتابة الوصية :

كشفت الفنانة دينا خلال حوراها مع الاعلامى عمرو الليثى انها قامت بكتابة وصيتها مرتين كان آخرها حين أصيبت بفيروس كورونا، خاصة وانها كانت تمر بحالة إعياء شديدة .

عملية تجميل :

أعلنت دينا خلال حوارها أنها أجرت عملية تجميل في أنفها منذ 4 سنوات؛ بعد أن أصيبت بكسر فى الغضروف.

زيجات فى حياتها :

كشف دينا انها تزوجت 9 مرات، مؤكدة انها لم ترتبط بأي شخص من الوسط الفني؛ لأنها تعتبرهم بمثابة زملاء.



محاولة انتحار :

تحدثت دينا عن تفاصيل محاولة إقدامها على الانتحار، قائلة: «كنت ساعتها صغيرة أوى، كنت فى ثانوية عامة أول ما رقصت، والحاجات دي بتحصل يعني، وكنت مخنوقة وحاسة الدنيا مش عايزة أعيش فيها، وتقوم عامل العاملة السودة دي».

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “الإنتحار بيبقي سببه ضعف إيمان ودين، واتعلمت من تجربة الانتحار إن الناس بتحبني أوي، وإني ما أعملش كده تاني، خرجت منها لقيت الورد مالي المستشفى لحد الباب".

وتابعت: «بعد تجربة فشل الانتحار؛ قررت إني أعمل اللي عايزاه، ومش هبص لأى حد».

سر والدتها :

قالت الراقصة دينا: «لما اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة، بعد أن كنت أظن أنها ميتة كان من أصعب المواقف اللي مرت بحياتي، ودا كان بسبب جدي اللي كان بيعتبر أن اللي بتتطلق ماتت، وماما قررت الطلاق، وجدي كان صعيدي، ومكنش عنده طلاق».

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “ماما كانت شغالة فى سفارة الهند في روما، وبابا كان بيشتغل فى وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك برضو، واحنا 7 أخوات، ست بنات وولد».

وتابعت: «كان جدي بيقولنا لما نسأل عليها: يقولنا مامتكوا ماتت، وفضلنا عايشين على إنها ماتت، واحنا في إعدادي، بابا اتخانق معايا، وقالي أنتي شبه أمك في طريقة كلامها، قولتله الله يرحمها، قالي هي موجودة، وابتديت أعرف هي ساكنة فين، وماكانتش فى مصر، ودورت عليها».