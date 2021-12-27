حق الرد على المخرجة أيتن آمين.. مارك لطفي أحد منتجي فيلم سعاد يوضح سبب منع عرض الفيلم..فيديو

قال مارك لطفي احد منتجي فيلم " سعاد " ، إن أي منتج من مصلحته أن يتم عرض فيلمه وانا من مصلحتي هو انه كان يتم عرض فيلم "سعاد " ولم يتم عرض الفيلم لان اسمي تم وضعة في تيترات المسلسل مخالف للعقود ومخالف لتسجيل الفيلم ، مؤكدا أن تترات الفيلم يجب أن تكون مطابقة للعقود .

واضاف مارك لطفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن اسم كان يجب أن يوضع منتج للفيلم ولكنة وضع كـ منتج مشارك في قائمة كأني ضيف علي هذا الفيلم كما اني لم اخذ نسبتي وحقي المالي في الفيلم .

واوضح مارك لطفي ، أن هناك مجموعه اطراف قامت بعمل نزاع قضائي علي فيلم " سعاد " ولذلك لم يعرض ، إن الفيلم مسجل باسم شركتي لأني كنت المنتج الوحيد، ويحاولون أبطال تسجيل الفيلم بأسمى .



وتابع مارك لطفي ، أنا اقبل الصلح من الصبح من اجل عرض الفيلم ونعمل علي صناعه هذه الأفلام من اجل إظهار الأبداع الفني فا لماذا لا يعرض واعرض عليهم الأن الصلح من خلال برنامج " الحكاية " ولم اسجل اني مؤلف الفيلم ويجب علي الجميع الالتزام بالعقد .

