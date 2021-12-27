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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حق الرد على المخرجة أيتن آمين.. مارك لطفي أحد منتجي فيلم سعاد يوضح سبب منع عرض الفيلم..فيديو

فيلم سعاد
فيلم سعاد

قال مارك لطفي احد منتجي فيلم " سعاد " ، إن أي منتج من مصلحته أن يتم عرض فيلمه وانا من مصلحتي هو انه كان يتم عرض فيلم "سعاد " ولم يتم عرض الفيلم لان اسمي تم وضعة في تيترات  المسلسل مخالف للعقود ومخالف لتسجيل الفيلم ، مؤكدا أن تترات الفيلم يجب أن تكون مطابقة للعقود .

واضاف مارك لطفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن اسم كان يجب أن يوضع منتج للفيلم ولكنة وضع كـ منتج مشارك في قائمة كأني ضيف علي هذا الفيلم كما اني لم اخذ نسبتي وحقي المالي في الفيلم .

واوضح مارك لطفي ، أن هناك مجموعه اطراف قامت بعمل نزاع قضائي علي فيلم " سعاد " ولذلك لم يعرض ، إن الفيلم مسجل باسم شركتي لأني كنت المنتج الوحيد، ويحاولون أبطال تسجيل الفيلم بأسمى .


وتابع مارك لطفي ، أنا اقبل الصلح من الصبح من اجل عرض الفيلم ونعمل علي صناعه هذه الأفلام من اجل إظهار الأبداع الفني فا لماذا لا يعرض واعرض عليهم الأن الصلح من خلال برنامج " الحكاية " ولم اسجل اني مؤلف الفيلم ويجب علي الجميع الالتزام بالعقد .
 

الأفلام المنتج مصر طلاق المخرج مسلسل فيلم سعاد

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