في عيد ميلاده .. لماذا تزوج سمير صبري في السر

يحل اليوم الاثنين الموافق ٢٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنان سمير صبري، نستعرض لكم ابرز تصريحاته الأخيرة من خلال التقرير التالي:

قال الفنان سمير صبري ، أنه قام بتصوير اكثر من 130 فيلم وجميعها كانت مبهجة ، لافتا إلى أنه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكنه سعيد بمسيرته المهنية والفنية.

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناه " اون اى " ، إنه درس كيفية خروج الاصوات لإتقان التحدث بإتقان لافتا الي انه قام بتمثيل جميع الأدوار الفنية ومنها الاكشن والجحيم تحت الماء و أدوار كوميديةوأدوار رومانسية .

وأوضح سمير صبري ، إنه لن يكرم من اى مهرجان سينما على أعماله السينمائية ، ولا اضع التكريمات امامي ولا اهتم بها والتكريم بالنسبة لي هو تذكر الجمهور إلى أعمالي الفنية .

قال الفنان سمير صبري ، إن جائزة الأوسكار بالنسبة لي هو مشاهدة الجمهور إلى أعمالي الفنية وتأثرهم بها وجميع أعمالي الفنية قريبة إلى قلبي، وتعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن موهبتي تحققت أمام ميكرفون الإذاعة وهذا كان قبل عملي في التلفزيون وعندما اقوم بعمل برنامجي الاذاعي الاسبوع كل يوم ثلاثاء اكونسعيد جدا .

وأوضح سمير صبري ، إنه لم يحب المشاركة في المسلسلات وهذا بسبب مد فترة تصوير الحلقة حتي تصل الي وقتهاالمناسب على الشاشة واقل انتاجاتي الفنية كانت المسلسلات وعددها 15 مسلسل .

قال الفنان سمير صبري ، إنه تزوج وسنه 20 عاما ووقتها كنت حديث التخرج من كلية الآداب وزوجتي كانت انجليزية وتدرس في مدرسة إنجليزية في الإسكندرية وبعدها قمت بتعيينها في مدرسة في الزمالك ، مشيرا إلى أن والده اشترىله شقة وسيارة بعد تخرجه وكانت الشقة في الزمالك .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن والدي كان يعمل لواء فيالجيش ولم يوافق على زواجي منها وكان يحترم والدتي دائما وهى كانت تحترمه وعندما ماتت امي والدي قال لي ياريتني كنت مكانها ياسمير .

وأوضح سمير صبري ، إنه تزوج في السر في شقة إيجار بعيدا عن التي اشتراها لي والدي وخفت ان اعترف بزواجيلوالدي لافتا الي ان زوجتي لم يكن يعجبها العيشة في مصر وذهبت إلى لندن.