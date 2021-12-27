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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. لماذا تزوج سمير صبري في السر

سمير صبري
سمير صبري

يحل اليوم الاثنين الموافق ٢٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنان سمير صبري، نستعرض لكم ابرز تصريحاته الأخيرة من خلال التقرير التالي:

قال الفنان سمير صبري ، أنه قام بتصوير اكثر من 130 فيلم وجميعها كانت مبهجة ، لافتا إلى أنه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية ولكنه سعيد بمسيرته المهنية والفنية.

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناه " اون اى " ، إنه درس كيفية خروج الاصوات لإتقان التحدث بإتقان لافتا الي انه قام بتمثيل جميع الأدوار الفنية ومنها الاكشن والجحيم تحت الماء و أدوار كوميديةوأدوار رومانسية .

وأوضح سمير صبري ، إنه لن يكرم من اى مهرجان سينما على أعماله السينمائية ، ولا اضع التكريمات امامي ولا اهتم بها والتكريم بالنسبة لي هو تذكر الجمهور إلى أعمالي الفنية .

 

قال الفنان سمير صبري ، إن جائزة الأوسكار بالنسبة لي هو مشاهدة الجمهور إلى أعمالي الفنية وتأثرهم بها وجميع أعمالي الفنية قريبة إلى قلبي، وتعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن موهبتي تحققت أمام ميكرفون  الإذاعة وهذا كان قبل عملي في التلفزيون وعندما اقوم بعمل برنامجي الاذاعي الاسبوع كل يوم ثلاثاء اكونسعيد جدا .

وأوضح سمير صبري ، إنه لم يحب المشاركة في المسلسلات وهذا بسبب مد فترة تصوير الحلقة حتي تصل الي وقتهاالمناسب على الشاشة واقل انتاجاتي الفنية كانت المسلسلات وعددها 15 مسلسل .

 

قال الفنان سمير صبري ، إنه تزوج وسنه 20 عاما ووقتها كنت حديث التخرج من كلية الآداب وزوجتي كانت انجليزية وتدرس في مدرسة إنجليزية في الإسكندرية وبعدها قمت بتعيينها في مدرسة في الزمالك ، مشيرا إلى أن والده اشترىله شقة وسيارة بعد تخرجه وكانت الشقة في الزمالك .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن والدي كان يعمل لواء فيالجيش ولم يوافق على زواجي منها  وكان يحترم والدتي دائما وهى كانت تحترمه وعندما ماتت امي والدي قال لي ياريتني كنت مكانها ياسمير .

وأوضح سمير صبري ، إنه تزوج في السر في شقة إيجار بعيدا عن التي اشتراها لي والدي  وخفت ان اعترف بزواجيلوالدي لافتا الي ان زوجتي لم يكن يعجبها العيشة في مصر وذهبت إلى لندن.

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