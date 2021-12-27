صيدلة حلوان تنظم حملة للتوعية بمخاطر الإدمان.. صور



نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة للتوعية بمخاطر الإدمان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة .

وقد أكد الدكتور ممدوح مهدي على حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في مكافحة الإدمان وخاصة أن الجامعة تضم عدد كبير من الشباب وهم أكثر فئة مستهدفة لمثل هذه الحملات.

وأضاف الدكتور سامح سرور إن هذه الحملة تأتي في إطار استثمار الكلية للمعرفة التي تقدمها لطلابها في خدمة المجتمع المحيط، وخاصة في مثل هذه الحملات التي يقوم بها الشباب من طلاب الكلية، حيث يكون استجابة الشباب لأقرانهم من الشباب أكبر بكثير وذات تأثير أقوى.

حيث قام خلال الحملة طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بتصميم مطبوعات لشرح أنواع الإدمان المختلفة من مواد مخدرة مثل الحشيش والماريجونا وأدوية يتم استخدامها بصورة خاطئة مثل الترامادول وشرح كيفية عمل هذه المواد وأثرها المدمر على الصحة، وقد امتدت الحملة على مدار أسبوع داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة .

و قام خلالها الطلاب بتقديم معلومات عن أنواع المواد المخدرة المختلفة وأعراض الإدمان المرتبطة بكل نوع من هذه الأنواع والآثار والمضاعفات الناجمة عن الإدمان، وتطرقوا إلى سبل العلاج، وقد تم تنظيم حملة التوعية تحت إشراف الدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم.

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