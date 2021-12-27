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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. سينتيا خليفة تخطف الأنظار عبر انستجرام

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. 

 

وظهرت سينتيا خليفة في الصور بإطلالة شتوية حيث ارتدت جاكت جلد و ظهرت بدون مكياج وهو ما أثار اعجاب متابعيها.

 

و تشارك سينتيا خليفة  في مسلسل "بيمبو" وهو مسلسل يتكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد تماماً على جمهورها ، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك الفنانة سينتيا في بطولته مع العديد من أبرز نجوم الفن مثل رزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

وصرحت الفنانة سينتيا بأنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، الدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً.

 

وأعربت عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة.

https://www.instagram.com/cynthiakhalifeh/p/CX9MevVg-sQ/?utm_medium=copy_link

سينتيا خليفة إطلالة شتوية التواصل الاجتماعي انستجرام مصر دراما

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