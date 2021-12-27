محمد أسامة مديرًا لمكتب رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الأستاذ محمد أسامة إبراهيم؛ للقيام بعمل مدير مكتب فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

التحق مدير مكتب رئيس جامعة الأزهر الجديد بالعمل في جامعة الأزهر في عام 2004 بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة وظل عدة سنوات بها، ثم انتدب إلى كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وتدرج في العمل بها حتى وصل إلى مدير مكتب الأستاذ الدكتور عميد الكلية، ثم رقي بعد ذلك فأصبح مديرًا لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر، ثم انتدب إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعمل في مكتب الدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ثم عاد مرة أخرى إلى إدارة الجامعة بمدينة نصر، والتحق بالعمل في مكتب الدكتور رئيس الجامعة، وعمل به لعدة سنوات، ثم صدر قرار بتكليفه للعمل مديرًا لمكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة خلفًا للأستاذ سعيد محمد علي، مدير عام المكتب السابق، والذي رقي إلى أمين عام الجامعة.