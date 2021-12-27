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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 توجيهات و سر .. أبرز ما جاء في حديث السيسي اليوم

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي عدة توجيهات خلال حديثه اليوم أبرزها ان تكون كافة عدادات الكهرباء في الدولة مسبوقة الدفع لمنع القراءة غير الدقيقة ، والأمر الثاني وجه الإعلام بضرورة التركيز على الإنجازات وايضاح حجم ما تم للمواطنين وتبسيط المعلومات لهم ، كما وجه الجامعات بمواجهة ما ينشر على السوشيال ميديا من أكاذيب عن المشروعات القومية وتنسيق لجولات للمواطنين والطللاب في الصعيد إلى المشروعات الكبرى مثل  توشكى وغيرها .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مشكلة العجز في الكهرباء كانت تمثل أمن قومي ، مضيفا : “في دول بقالها 15 و 20 سنة عندها مشكلة في الكهرباء محلتهاش .. واخترنا نحلها في أسرع وقت لإن المصانع كانت هتقفل والبلد هتتهد”.

وتابع : “حبينا نقول للناس عملنا ايه في الصعيد  لما بنقول حجم شغلنا مش بنمن عليكم  ..  ولو معملناش كدة نبقى مقصرين ”.

وأضاف السيسي : البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بيشكك في المشروعات القومية .. وبقول للجامعات ودوا الناس تشوف توشكى وغيرها".

وأضاف :"اسبوع الصعيد رسالة للناس ان الاهتمام مش كلام ومينفعش اسيبك كدة من غير طرق وكباري ولا تنمية،و الأرقام اللي اتحطت للصعيد فوق التريليون جنيه ولسة شغالين ".

وتابع : “ العالم كله رايح للربط الكهربائي والدولة الغير جاهزة هيفوتها مصلحة العمل ، ووفي 2013 لم يكن مجال  الطاقة يسمح بهذا العمل  وعاوزين  مجال الكهرباء  في مصر يكون من أرقى ما يمكن ”.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التحية  لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، قائلا : “  اوجه التحية له والجهد المبذول منه الفترة الماضية في  حل مشكلة من أكبر المشاكل في مصر وهي العجز في الكهرباء ”

مضيفا : “ ، كان ومازال على رأسها وزارة الكهرباء  عالم جليل فاضل قدر يحقق نقلة كبيرة في الكهرباء في مصر”.

وكشف عنه سرا قائلا : " الدكتور شاكر مش هيحب أقول الكلام ده بس هو  لديه مكتب وشركة كبيرة جدا اسمه مكتب شاكر لم يسمح لها ان تدخل في شغل مع الدولة المصرية 

وبيعملها لنا شغل بدون مقابل وانا بصراحة حابب الحكاية دي ".

 

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