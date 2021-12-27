صندوق تحيا مصر: 2021 عام العبور إلى العالمية تسجيل 3 ألقاب جديدة في موسوعة جينيس.. وإشادة من الأمم المتحدة

خدمات الصندوق تعبر الحدود إلى غزة وجيبوتي

المدير التنفيذي للصندوق: 12 مليون مستفيد من مشروعات ومبادرات الصندوق خلال 2021

تنفيذ 10 مشروعات لتنمية نصر النوبة ومراكز أسوان.. إعمار 470 منزلا بأسيوط وسوهاج.. وتجهيز أقسام الغسيل الكلوي والحضانات في 44 مستشفى بصعيد مصر

توفير 11 مليون جرعة لقاح كورونا.. ودعم 43 مستشفى عزل

121 ألف مستفيد من مبادرة نور حياة.. وإجراء 10 ألاف عملية مياه بيضاء

تجهيز 35 مستشفى بـ 500 حضّانة للأطفال المبتسرين و3100 جهاز مساعد

تجهيز 93 مستشفى بـ 816 ماكينة غسيل كلوي و600 كرسي مريض

تنفيذ 11 مشروعا لرعاية ذوي الهمم.. ورصد 100 مليون جنيه جديدة لصندوق عطاء

80 % نسبة إنجاز مشروعات التنمية المتكاملة بقرية سيدي عبد الرحمن



أصدر صندوق تحيا مصر تقريرا سلّط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري.



وجاء في مقدمة إنجازات الصندوق هذا العام نجاحه في تكرار سيناريو عام 2020 بتنظيم أكبر قافلة إنسانية في العالم للعام الثاني على التوالي، لرعاية 5 ملايين مواطن، ليحصد من خلالها 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينس العالمية، وهي:



- أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)

- أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج

- أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبي) ليسجل الصندوق 6 ألقاب دولية في مجال العمل الخيري تضاف لقائمة إنجازاته منذ نشأته.



ولم تتوقف الإشادة الدولية بجهود صندوق تحيا مصر عند هذا الحد، بل امتدت لاستعراض منظمة الأمم المتحدة لتجربة الصندوق في تنظيم هذه القوافل الإنسانية خلال احتفاءها باليوم العالمي للعمل الإنساني، وكذلك تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لجهود الصندوق في توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية خلال جائحة كورونا.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، إن التحديات التي واجهتها الدولة خلال عام 2021 كان لها بالغ الأثر في إبراز دور الصندوق في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، عبر العديد من المشروعات والمبادرات والحملات الاستثنائية التي نظمها الصندوق خلال عام كامل، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأضاف أن نشاط الصندوق امتد خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتوجيه قوافل إغاثة لهم، فضلا عن المشاركة في مبادرة تحيا مصر إفريقيا، من خلال قوافل الرعاية الصحية للأشقاء في جمهورية جيبوتي.



وأشار عبد الفتاح إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب.



وأوضح أن الصندوق تعاون خلال العام الجاري مع 41 مؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت في مشروعات ومبادرات الصندوق، وكذلك اتحاد بنوك مصر، فضلا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع.



ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه خلال العام الجاري تم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي خدمت ما يقرب 12 مليون مواطن كان أبرزها قوافل رعاية الأسر المقيمة في المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية، وذلك على مدار العام لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة التي تعينهم على المعيشة.



كما حظيت محافظات الصعيد كافة بنصيب كبير من مشروعات الصندوق التي نفذها خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لمواطنيه.



محور الرعاية الصحية



وجاء محور الرعاية الصحية في مقدمة إنجازات الصندوق خلال العام الجاري، لاسيما في ظل جائحة كورونا، وتوسع الدولة في المبادرات التي ترعى صحة المصريين في مختلف التخصصات الطبية، حيث نفذ الصندوق عدد من المبادرات في هذا المحور منها:



مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

تأتي المبادرة الرئاسية نور حياة، والتي توفر خدمة الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، في مقدمة المشروعات التي ينفذها الصندوق لرعاية صحة المصريين، لتمنح الأمل للكثير من كبار السن من مرضى العيون، فقدمت المبادرة خدمتها الطبية لنحو 121 ألف مواطن، في 21 محافظة، ووفرت العلاج لـ 28 ألف مريض، وإجراء 10 ألاف عملية مياه بيضاء، وتسليم 66 ألف و500 نظارة طبية.



تم التوسع في تشغيل غرف عمليات جديدة وذلك في 4 محافظات هي: الشرقية ومطروح وأسوان وجنوب سيناء، لاستقبال الحالات المحولة من القوافل الميدانية وإجراء التدخلات الجراحية.

بنهاية العام الجاري يصل إجمالي المستفيدين من المبادرة الرئاسية نور حياة نحو مليون و400 ألف مواطن، ويستهدف الصندوق زيادة عدد المستفيدين خلال العام الجديد، مع التوسع في تشغيل غرف عمليات بالمستشفيات المشاركة بالمبادرة من خلال إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفريقها الطبي.

رعاية حديثي الولادة

أفادت أحدث الدراسات التي أعدتها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، أن معدل الوفيات بين حديثي الولادة نحو11/1000 طفل، وتبلغ نسبة دخول الحضانات 25 % من المواليد، بينما يتراوح المعدل العالمي ما بين 10و15 %، كما تبلغ معدلات الولادات المبكرة في مصر 20 % من المواليد.

نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية "يوم جديد" للمساهمة في توفير حضّانات الأطفال المبتسرين، وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، ونجحت المبادرة خلال العام الجاري في توفير 500 حضّانة و3100 جهاز مساعد منها أجهزة إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، و أجهزة تنفس صناعي، وضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل وذلك من خلال 35 مستشفى في 11 محافظة حتى الأن، تخدم نحو 16 ألف طفل سنويا، من بينها 10 مستشفيات بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مستشفى أبو الريش المنيرة باعتباره واحدا من الوجهات الرئيسية لحديثي الولادة في مصر.



كما دشن الصندوق المرحلة الثانية من مبادرة يوم جديد والتي تستهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية العاملة في أقسام رعاية المبتسرين، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بأسباب استقبال أطفالا مبتسرين، وأهمها ارتفاع معدل الولادات القيصرية الذي يصل لنحو 63% في مصر.



رعاية مرضى الفشل الكلوي



ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وشهد العام الجاري تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة بإجمالي 816 ماكينة غسيل كلوي و600 كرسي مريض تم توفيرها لـ 93 مستشفى في 24 محافظة تخدم 18600 مريض سنويا من بينها 34 مستشفى في محافظات الصعيد.



بلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي التي تم إحلالها حتى الأن نحو 3100 ماكينة، تم توفيرها في 203 مستشفى، بالإضافة إلى توفير 2000 كرسي مريض بديلا عن الأسرة التي يتم استخدامها خلال عملية الغسيل الكلوي.



القوافل الطبية الشاملة

شرع الصندوق خلال الربع الثالث من العام الجاري في تنفيذ المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، لاسيما المناطق الحدودية والنائية.



تضمنت المرحلة تنفيذ قوافل في محافظتي مطروح وأسوان قدمت الكشف الطبي في تخصصات باطنة، أطفال، نساء، جلدية، رمد، أنف وأذن، أسنان، مخ وأعصاب، عظام، تحاليل طبية بالإضافة الي صيدلية لصرف الادوية، واستفاد من هذه القوافل 2975 مواطن.



وفّر الصندوق وحدة قسطرة لمرضى القلب بقسم الحالات الحرجة بقصر العيني، لتخدم 3564 مريض سنويا وذلك في إطار أنشطة الصندوق لدعم قطاع الصحة وكليات الطب والحد من قوائم الانتظار.



تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة أمل في بكرة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

خصص الصندوق حساب رقم 037037 – أمل في بكرة للمساهمة في توفير العلاج، وخصص الصندوق مبلغ 250 مليون جنيه للمساهمة في جهود الدولة في هذا الشأن، وتمتد أنشطة المبادرة لتشمل توفير أدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة خلال الفترة القادمة.



مبادرة تحيا مصر إفريقيا

شارك الصندوق في قوافل الرعاية الصحية للأشقاء بجمهورية جيبوتي وذلك من خلال توفير النظارات الطبية لعيادات كشف الرمد ضمن مبادرة تحيا مصر إفريقيا.



محور الحماية الاجتماعية

كثّفت أجهزة الدولة في توفير سبل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما مع استمرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف المجالات، ومن ثم حرص الصندوق على المشاركة الفعالة في هذا الشأن من خلال عدد من المبادرات والحملات التي نفذها لتوفير الغذاء، والكساء والأغطية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الكثير من الفئات المستحقة خدمات الصندوق، بما يضمن تنوع أنشطة الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والجوع.



ونفذ الصندوق خلال العام الجاري أنشطة وفعاليات في هذا الشأن استفاد منها نحو 12 مليون مواطن وجاءت هذه الأنشطة كالتالي:



مبادرة دكان الفرحة

أطلق الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال الدعم غير النقدي لهذه الأسر بتقديم الملابس والأمتعة والأغطية والمفروشات ومستلزمات المدارس من خلال قوافل وفعاليات يتم تنظيمها طوال العام، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، فضلا عن المساهمة في تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية بمستلزمات الزواج.

وفّرت المبادرة خلال العام الجاري 250 ألف قطعة ملابس جديدة لنحو 45 ألف مواطن في 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، البحيرة.



كما ساهمت المبادرة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مستلزمات العام الدراسي من الحقائب المدرسية والأطقم الرياضية لنحو 8540 مستفيدا من الطلاب في 8 محافظات هي القليوبية، الشرقية، قنا، الجيـزة، القاهرة، جنوب سيناء، المنيا، سوهاج.



قام الصندوق بتجهيز 586 فتاة أولى بالرعاية في 19 محافظة بمستلزمات الزواج، تتضمن مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وخلاط ومكواة وسخان بالإضافة الي مروحة وأطقم طهي وكذلك أطقم كريستال وأواني.



توفير الدعم الغذائي

أطلق الصندوق مبادرة بالهنا والشفا عام 2016 للمشاركة في توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية عبر تنظيم قوافل ميدانية تجوب محافظات الجمهورية على مدار العام.

استفاد من المبادرة خلال العام الجاري نحو 11.2 مليون مواطن (2.2 مليون أسرة) في 27 محافظة.

وفّرت القوافل أكثر من 28 ألف طن من المواد الغذائية الجافة، و1554 طن دواجن، و23 طن لحوم، و900 طن خضروات متنوعة، و1400 طن فاكهة، 600 ألف عبوة مواد غذائية مجففة وألبان.

أطلق الصندوق حملة أبواب الخير خلال شهر رمضان المعظم وكان من بين أنشطتها توفير إفطار الصائم لنحو مليون مواطن من خلال توزيع نحو الوجبات الساخنة والدواجن والأسماك.





رعاية ذوي الهمم

شارك الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم "عطاء" بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، وخلال العام الجاري، قام الصندوق بزيادة حجم مشاركته في صندوق عطاء بمبلغ 100 مليون جنيه.



تخصص عوائد صندوق عطاء بتوفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.



نفّذ الصندوق 11 مشروعا لخدمة ذوي الهمم، وتمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال، المدارس والجامعات) وذلك بالتعاون مع 54 جمعية ومؤسسة أهلية.

استفاد نحو 6222 مواطن من أصحاب الإعاقات الحركية، والبصرية، والسمعية، والذهنية، والتوحد وصعوبات التعلم في 23 محافظة.



توفير التهيئة البيئية وتجهيز 40 مدرسة و15 جامعة بالأدوات المساعدة لخدمة ودمج ذوي الإعاقة البصرية والحركية.



إنشاء أول مكتبة إلكترونية في مصر لخدمة الطلاب ذوي الهمم من خلال تطبيق الهواتف الذكية وذلك في جامعة الزقازيق متخصصة.



دعم تشغيل المسنات الكفيفات بالقاهرة الكبرى توفر لهن الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.

المشاركة وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع لتعليمهم اللغة والتحدث.



تنمية المجتمع

رصد الصندوق 50 مليون جنيه للمشاركة في مبادرة وعي التي تهتم بمختلف مناحي حياة الأسرة المصرية، وكذلك بعض المشكلات التي تواجهها، بداية من مخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، وصحة وسلامة الأسرة من الأمراض المعدية، مروراً بفترة الحمل والتوعية ومخاطر حدوث الحمل المبكر.



تستهدف المبادرة 6 ملايين أسرة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمستفيدات من برامج المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، و1000 قرية أولى بالرعاية ضمن مشروع حياة كريمة، وكذلك المجتمعات الجديدة التي تحتضن الأسر المنقولة من المناطق العشوائية وغير الأمنة.



تعتمد المبادرة على تنفيذ المبادرة من خلال 8 ألاف رائدة مجتمعية ومكلفة خدمة عامة، وألفي متطوع من الهلال الأحمر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، و ألفي مشاركة من برنامج 2 كفاية، بالإضافة إلى 500 مؤسسة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية.



محور التنمية العمرانية

شهد محور التنمية العمرانية اهتماما بالغا، وطفرة في عدد المشروعات المنفذة خلال العام الجاري من خلال أجهزة الدولة كافة، لاسيما الموجهة للقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الأكبر في التاريخ وهو حياة كريمة، توفير مسكن كريم متكامل الخدمات لقاطني المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجاً وتحسين جودة الحياة لمواطنيها، فضلا عن تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية من خلال مراكز متكاملة ستعم الجمهورية خلال فترة وجيزة.



وشارك الصندوق خلال العام الجاري مع مختلف أجهزة الدولة في هذا الشأن من خلال عدد من المشروعات، تركز أغلبها في محافظات الصعيد تماشيا مع اتجاه الدولة لتنمية هذه المحافظات:



مشروعات سوهاج

إنهاء المرحلة الثالثة من مشروعات التنمية المتكاملة بمركز طهطا في محافظة سوهاج والتي تضمنت رفع الكفاءة الإنشائية وكذا التجهيزات المكتبية والتعليمية لمدرسة عرب بخواج الابتدائية ليصبح إجمالي المشروعات المنفذة بالمركز 17 مشروعا تضمنت 9 مدارس، و3 مراكز شباب، ووحدتين صحيتين، ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بقرى الشيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم، ليستفيد من هذه المشروعات نحو 50 ألف مواطن، فضلا عن تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية وتوفير تمويل مشروعات صغيرة.



رفع كفاءة المنازل

إعمار 470 منزلا في 12 قرية بمحافظتي أسيوط، وسوهاج، حيث تم تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، وتوصيل الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن أمن، وتم وضع أولوية الاستفادة للأرامل، والسيدات المعيلات، والأيتام، وذوي الهمم.



مشروعات أسوان

شهد العام الجاري الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لتنمية مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان وباقي مراكز المحافظة، بلغت مساهمة الصندوق بها 120 مليون جنيه، حيث تضمنت المشروعات: تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وكذا مشروعي توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاند سكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بمدينة دراو، علاوة على تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة ، كما تم توريد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكي وخريت ووادي النقرة بمركز نصر النوبة ، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وكذا استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوي بنصر النوبة .



تنمية قرية سيدي عبد الرحمن

واصل صندوق تحيا مصر خلال العام الجاري تنفيذ مخطط التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بالتعاون مع شركة إعمار مصر، لرفع مؤشرات جودة الحياة العمرانية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية لخدمة 15 ألف نسمة مقيمة بالقرية فضلا عن 7 نجوع تابعة لها، وبلغت نسبة إنجاز المشروعات نحو 80 % على أن يتم افتتاحها وتشغيلها خلال العام المقبل.



يتضمن مخطط التنمية مشروعات: تطوير مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات (نموذج 9 فصول)، وذلك برفع الكفاءة المعمارية وتوفير التجهيزات التعليمية والفرش الإداري للمبنى القائم

، وإضافة مبنى منفصل للإدارة، ورفع كفاءة دورات المياه، وتصميم وتنفيذ أعمال الموقع العام بكامل مسطح المدرسة والملعب.



مشروع تطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية عبر رفع الكفاءة المعمارية للمدرسة وتوفير التجهيزات التعليمية والفرش الإداري، إنشاء مبنى جديد نموذج 12 فصلًا، وتصميم وتنفيذ أعمال الموقع العام بكامل مسطح المدرسة.



مشروع إنشاء مدرسة سيدي عبد الرحمن الثانوية نموذج 14 فصل.



مشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية نموذج 29 فصلا تشمل (5 فصول رياض أطفال - 24 فصلًا ابتدائيًا)، وتوفير فصلين دمج - غرفة طبيب - معمل علوم متطور - معمل حاسب آلي - معمل لغات - مكتبة - غرفة تطوير تكنولوجي – صالة ألعاب رياضية- ملعب خماسي.



مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة، واستحداث مجموعة من العيادات الخارجية المتنوعة

مشروع إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر يتضمن (مركز للخدمات الحكومية - مركز لخدمة المجتمع - مدينة شبابية - منطقة خدمات تشمل فرعا لبنكين حكوميين) وعددًا من الوحدات التجارية.



شهد العام الجاري توقيع برتوكولات تعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لضمان تشغيل هذه المنشأت الخدمية وتوفير الكوادر البشرية التي تكفل ذلك.



المساهمة في بناء مدن بشائر الخير

يعد المشروع نموذجًا لتطبيق برنامج تطوير المناطق العشوائية، من خلال اتباع سياسة هدم وإعادة بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة الفرش والتجهيز.



وبلغت نسبة مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائر الخير هذا العام نحو مليار و75 مليون جنيه لتصبح إجمالي مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائر الخير 2 و3و4و5و6و7و8 نحو 2مليار و400 مليون جنيه حتى الأن.



فرش وتأثيث الوحدات بديل العشوائيات



بلغت مساهمة الصندوق في فرش وتأثيث الوحدات السكنية المخصصة لنقل أهالي المناطق غير المخططة وغير الأمنة هذا العام 150 مليون جنيه، لتصبح إجمالي مشاركة الصندوق منذ بداية المشروع 300 مليون جنيه حتى الأن.



محور التنمية الاقتصادية

أولت الدولة اهتماما بالغا لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا، وكثفت من أنشطتها خلال العام الجاري في هذا الشأن، وشارك الصندوق في توفير عدد من الأدوات المرنة لدعم هذا الاتجاه وذلك من خلال عدة مبادرات هي:



مشروع التمويل متناهي الصغر مستورة

واصل الصندوق في توفير مشروعات متناهية الصغر للسيدات المعيلات، عبر مشروع مستورة، الذي يمنح كل سيدة عمرها ما بين 21 و60 عاما قرضا دوارا بقيمة تتراوح ما بين 4 و20 ألف جنيه، في شكل أدوات إنتاج لتمكينها من توفير مصدر دخل ثابت لرعاية أسرتها.



استفادت من المشروع خلال العام الجاري 1707 سيدة بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستفيدات من المشروع 20 ألف و551 مستفيدة بإجمالي تمويل بلغ 346 مليون و800 ألف جنيه منذ إطلاق المشروع.



تنمية الحرف اليدوية

شارك صندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق مبادرة "تتلف في حرير" لتطوير منتجات النول المصري حيث تهدف المبادرة الي توزيع الأنوال علي المستفيدين من صانعي المنسوجات و تدريب أفراد جديدة من الجنسين على الصناعة و العمل علي استحداث نقاط بيع و تسويق للصناع.



تستهدف المبادرة توفير 1000 على مرحلتين، بالإضافة إلى المواد الخام المطلوبة للنسيج، ويشارك الصندوق في هذه المبادرة بتمويل قدره 9 ملايين جنيه.



رعاية صغار الصيادين

أطلق صندوق تحيا مصر خلال العام الجاري مبادرة "بر أمان" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية صغار الصيادين من خلال توفير مستلزمات الصيد وبدل الحماية لهم بالإضافة الي إحلال وتجديد مراكب الصيد وكذلك تقديم مراكب صيد لصغار الصيادين وذلك في محافظات (الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء)

يشارك الصندوق في تنفيذ المبادرة بتمويل قدره 50 مليون جنيه لرعاية 18 ألف و476 أسرة.



محور مواجهة الكوارث والأزمات



يضمن هذا المحور امتلاك الصندوق لأدوات التدخل السريع والمشاركة الفعالة في مواجهة الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها البلاد، وإغاثة المتضررين.



مواجهة جائحة كورونا

واصل صندوق تحيا مصر في تنفيذ أنشطة مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لدعم الأطقم الطبية في المستشفيات، فضلا عن رعاية أسر العمالة غير المنتظمة.

دعم الصندوق 42 مستشفى عزل وحميات في 5 محافظات بمستلزمات الأطقم الطبية.

وفّر الصندوق 500 ألف كمامة جراحية، 4 ألاف لتر كحول، و18 جهاز استنشاق بخار، و15 جهاز تنفس صناعي.



توفير لقاح كورونا

أطلق صندوق تحيا مصر حملة للمشاركة في توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.

وفّر الصندوق 11 مليون جرعة لقاح حتى الأن مشاركة منه في جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

إغاثة أهل أسوان



قام الصندوق بتسيير قافلة عاجلة لمعاونة أجهزة الدولة في إغاثة الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان خلال العام الجاري.



القافلة تضمنت 24 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.



توفير 2000 مرتبة اسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية، و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 أسرة.



مبادرة رعاية الأشقاء في غزة

أطلق الصندوق 3 قوافل لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة ، وذلك مشاركة من الصندوق في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة عبر قوافل تضمنت مواد إعاشة ومواد البناء وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.



محور التعليم والتدريب

شهدت منظومة التعليم الجامعي خلال العام الجاري، تكثيفا لجهود الدولة في إنشاء وتطوير الجامعات، والارتقاء بأدوات التعليم على كافة المستويات لتخريج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على تلبية طموحات الدولة في التنمية المستدامة وإثراء البحث العلمي.



شرع الصندوق خلال العام الجاري في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة بالعلم نستطيع، لتوفير معامل محاكاة كليات الطب وذلك في جامعات عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية لتخدم 30 ألف طالب سنويا.



تتضمن المعامل أجهزة محاكاة الجسم البشري في أقسام الفسيولوجي، والأطفال، والعناية المركزة، والقلب والصدر، والنساء والتوليد، والتشريح، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لطلاب كلية الطب.

يتم من خلال المعامل تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج، من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية معقدة يتعامل معها المتدرب من خلال أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى هدفها تقليل الأخطاء الطبية، والحفاظ على خصوصية المريض.



أوائل الثانوية العامة

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، بتمويل من الصندوق .

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