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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: اتفاقيات معهد بحوث البترول الدولية تعكس التقدم الملحوظ

صدى البلد

شهد معهد بحوث البترول المصري، أنشطة وإنجازات خلال عام 2021، كان أبرزها زيادة عدد الأبحاث المنشورة إلى 408 أبحاث واختيار (13) باحثًاً بالمعهد ضمن قائمة ستانفورد.

 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليا من جانب معهد بحوث البترول، وزيادة عدد مشروعات المعهد، وزيادة عدد علماء المعهد في قائمة استانفورد للعلماء الأكثر استشهادًا، والاتفاقيات الدولية التي عقدها المعهد هذا العام، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذي شهده أداء المعهد.

وأضاف "عبدالغفار" أنه يأتي دور المعهد مواكبا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.

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وكان قد قال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري بأن المعهد حقق طفرة في النشر العلمي الدولي، بزيادة النشر للمجلات التي تنتمي إلى قاعده بيانات Scopus، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 408 أبحاث خلال عام 2021، مُقارنة بـ349 بحثًا خلال عام 2020، كما أن الأبحاث المنشورة خلال 2021 أكثر توافقًا وانسجامًا مع استراتيجية الدولة 2030، كما زاد عدد المجلات المُفهرسة التي تم النشر بها من 99 مجلة علمية مُفهرسة في عام 2020 إلى 165 مجلة علمية مُفهرسة خلال عام 2021.

البحث العلمي التعليم العالي وزارة التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي

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