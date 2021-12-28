نشرة المرأة.. توقعات الأبراج وماذا يقول تاريخ ميلادك.. واكتشفي معدلات الإجهاض حسب الأسبوع والعمر

نشر موقع صدى البلد، أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28 /12 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

يتميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات من الأبراج الترابية، لدية قدر كبير من تحمل المسؤلية يعتمد عليه بنسبة كبيرة، ليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة

يمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم. إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. جهودهم ليست بسبب أي مصلحة أنانية

تتعرض الكثير من السيدات الحوامل للإجهاض ويرجع ذلك لعدد من الأسباب،فما معدل الإجهاض حسب الأسبوع والعمر ؟

كشف موقع الإجهاض حسب الأسبوع والعمر تتمثل فى الأتي :

يحدث الإجهاض التلقائي أو فقدان الحمل لما يقرب من نصف حالات الحمل قبل أن تعرف المرأة أنها حامل. حوالي 10 إلى 15٪ من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض .