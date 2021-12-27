عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري ضمن قائمة أكثر 30 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية  التقرير البحثي لعام 2021/ 2022 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.

واحتل الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، المرتبة الـ 29 ليكون ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرًا حول العالم.

ويهدف التقرير الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".


ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم.


واحتل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرتبة الـ 14 ،  والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المرتبة الـ 15 ،  وكان الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ الداعية الإسلامي في المرتبة الـ 11 ، والدكتور علي جمعة المرتبة الـ 20، أما الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة  طابة للأبحاث والاستشارات في المرتبة الـ 22 ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًأ حول العالم،  بينما احتل الشيخ عبدالله بن بيه المرتبة الـ 16 .

المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية شخصية إسلامية العالم الأزهري أسامة الأزهري العالم الإسلامي الشخصيات الإسلامية

ترشيحاتنا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

حوار|نيفين جمال تكشف كواليس ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة..وخطتها لتطوير الكرة النسائية

44 مليون كلهم بيضربوا فينا.. سيارة جيب جمعت بين سمير غانم وسعيد صالح وعدوية

استقرار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب.. ردده في 7 أوقات

خالد العناني: صندوق إنقاذ آثار النوبة سيجمع مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على أكبر مشروع للطاقة الشمسية بأسوان

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

قريبا.. محمد صلاح ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ