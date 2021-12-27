أسامة الأزهري ضمن قائمة أكثر 30 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية التقرير البحثي لعام 2021/ 2022 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.

واحتل الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، المرتبة الـ 29 ليكون ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرًا حول العالم.

ويهدف التقرير الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".



ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم.



واحتل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرتبة الـ 14 ، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المرتبة الـ 15 ، وكان الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ الداعية الإسلامي في المرتبة الـ 11 ، والدكتور علي جمعة المرتبة الـ 20، أما الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات في المرتبة الـ 22 ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًأ حول العالم، بينما احتل الشيخ عبدالله بن بيه المرتبة الـ 16 .