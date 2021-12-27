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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة في النمسا للعام الدراسى2022/2023 .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة تقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023.. وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:

- Franz Werfel Fellowship

- Richard Plaschka Fellowship

- Ernst Mach Grant

- Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University for applied Sciences

- Ernst Mach Fellow – Up Grant

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بينما آخر موعد للتقديم :1/3/2022 ، للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.
 

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى البحث العلمي وزير التعليم العالي الجامعات الاهلية

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