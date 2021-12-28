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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضية نصب جديدة.. نظر محاكمة 5 متهمين في واقعة "كفن عين شمس"..اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد سليمان‘ محاكمة 5متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"كفن عين شمس" في  قضية نصب جديدة برقم 15947.

المتهمون هم مني نصر الدين فرغلي وصباح أحمد عليوه وأحمد أنور السيد ورجب أحمد حسين ومحمد أحمد.

 

في سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة منع التصرف في أموال المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن  بعد الانتهاء من التحقيقات.

 

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بأحد المحافظات.

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