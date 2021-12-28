أهالي غرب سهيل بأسوان: إعلان الرئيس بدخول القرية حياة كريمة مثل قرار العبور..فيديو

قال أنور بودة أحد أهالي غرب سهيل بأسوان، والذي جلس مع الرئيس السيسي أمس أنه اعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لجلوس الرئيس السيسي معنا، والتأكيد على قضية حياه كريمة وانها ستكون موجودة في القرية.

وأضاف أنور بودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه عملت في العمل العام منذ فترة، مشيرا إلى أنني جاهدت من اجل توصيل الخدمة لمنطقة غرب سهيل بأسوان.

وتابع أنور بودة، أن مبادرة حياه كريمة بدات عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منطقة غرب سهيل ستدخل ضمن المبادرة معلها “أعتبر هذا الإعلان مثل قرار العبور”.

يتابع مشروعات التنمية

وأشار أحد أهالي غرب سهيل بأسوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مشروعات التنمية بنفسه، معلقا “الرئيس في قمة النشاط يجوب كل ربوع البلاد”.



