محافظ الغربية يوجه بصيانة هبوط أرضي بشوارع طنطا لتأمين المواطنين

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس حي أول طنطا بالضرورة تخصيص طواقم فنية للصيانه الهبوط الارضي بنطاق الحي للتأمين أرواح وحياة المواطنين .

كانت منطقة تقاطع شارع النادي مع علي مبارك بنطاق حي أول طنطا شهدت هبوط ارضي مفاجيء دون معرفة أسباب وقوع.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغا من أهالي منطقة شارع علي مبارك مع النادي هبوط أرضي مفاجيء دون معرفة أسباب.

كما تم خصصت طواقم امنيه والدفع كردون أمني بمحيط موقع الهبوط وانتقل مسئولي حي أول طنطا لمكان الواقعه فضلا عن إعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب الهبوط وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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