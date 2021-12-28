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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصابات كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

كشف الحساب الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر موقع "تويتر" والذي يعتبر المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون عن التقرير اليومي  لإحصائيات فيروس كورونا كوفيد 19 الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 27 ديسمبر 2021.
 

وبيًن التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" على مستوى الخليج.

ويُشار إلى أن وزارة الصحة في دولة الإمارات، الاثنين، قد أعلنت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد "يعتمد على البروتين المؤتلف" من إنتاج شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.


وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي القرار عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وشملت الدراسة مشاركين تم تطعيمهم مسبقاً بجرعتين من لقاح "سينوفارم سي إن بي جي" غير النشط ضد كوفيد-19، وسجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100%.

 

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الامارات وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا الخليج العربي

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