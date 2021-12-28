منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة للتطعيم ضد الكوليرا في الكونغو

بدأت منظمة الصحة العالمية، حملة لتطعيم نحو مليوني شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الكوليرا.



وتأتي هذه الحملة وسط جائحة (كوفيد-19) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعتبر أقل الدول في العالم التي قامت بتحصين سكانها ضد الفيروس، وشهدت تزايدًا في حالات الإصابة مؤخرًا.



وبدأت حملة التطعيم ضد الكوليرا في مقاطعات أوت لومامي وساوث كيفو وتنجانيقا، وفقًا لمكتب منظمة الصحة العالمية في كينشاسا، وهي تستهدف تطعيم مليوني شخص، من سن عام وما فوق، في المقاطعات الثلاث.



وهذه الحملة هي الثانية هذا العام، إذ تلقى أكثر من 4ر1 مليون شخص تطعيمات في مارس الماضي في مقاطعة هوت كاتانجا جنوب شرقي الكونغو.