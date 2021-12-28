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أخبار البلد

الرعاية الصحية تطلق مبادرة "البطل الإلكتروني _ E-Champion" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة (البطل الإلكتروني _ E-Champion) بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة (البطل الإلكتروني _ E-Champion)، لاختيار أفضل "منشآت صحية، أطباء، ممرضين، إداريين" من حيث التسجيل الإلكتروني بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المبادرة تشمل اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى اختيار الأفضل من الأطباء بالأقسام الداخلية والخارجية والخدمية كأقسام "المعمل، الأشعة، الصيدلية، ..." للمستشفيات، وكذلك اختيار الأفضل من التمريض بالأقسام الداخلية والخارجية، وأفضل موظف مكتب دخول في التسجيل الالكتروني.

وأضافت الهيئة، أنه تشمل المبادرة اختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الأفضل من الأطباء والتمريض وموظف مكتب الدخول في التسجيل الإلكتروني بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.

وتابعت: أنه سيتم تكريم المتميزين في التسجيل الإلكتروني من خلال حفل تقيمه الهيئة آخر شهر يناير 2022، إضافة إلى تقديم الجوائز للفائزين منهم تقديرًا لجهودهم المبذولة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية. 
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مبادرة (E-Champion) للتنافس بين المنشآت الصحية والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، والتشجيع على استمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكتروني والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجة الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، والذي يساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ويضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي كجزء من رؤية مصر 2030.

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