السيسي لـ الحكومة:تخصيص200 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم الصناعات الحرفية.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة معنية بإحياء التراث، والحفاظ عليه، وطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مكان بالعاصمة الإدراية مخصص لـ التراث، ولذلك نحتاج لـ محترفين, مشيرا إلى أن مصر بها تراث جميل، وتعمل على إحيائه بشخصيات قادرة .

وأعربت إحدى السيدات النوبيات عن سعادتها البالغة بمقابلة السيسي، وقالت: "إحنا في غاية السعادة لما تهل علينا يهل علينا الخير والبركة شعب أسوان بيعشق تراب رجليك علشان حضرتك طيب القلب وأب كريم، بنشكر كل الناس القائمين لأنهم اتاحوا لنا فرصة نقابل سيادتك وجها لوجه ، وده شرف.