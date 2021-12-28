السيسي يبشر العرائس والمصريين: أنا هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة للمصريين، قائلا “أنا قلت للدكتور مدبولي أنا هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم وهعملهم”.

وأضاف السيسي، “شوفوا حجم الإنشاءات، وحجم المسكون، كل من معاه قرشين، ثقافتنا يبني على قد ما يقدر عمارة 7 أو 8 أدوار”.

وتابع الرئيس "خايف إن يكون عندنا وهم انت حطيت فلوسك وحبستها وصعب إنها تجيب لك في معروض وفي طلب، و الدولة دخلت عشان تحول القبح وتعمل الشكل اللي يستحقه المصريين".

وأكد "لما بكون راكب الطيارة ببص كويس الاقي ناس بتبني خراسانات خراسانات وده مؤشر ان المسار بتاع المواطنين غلط انتوابتعملوايه ده استثمار مش محله اقل حاجة تروح تحطهم في البنك".

واستطرد “الناس بنت ومبتأجرهاش، لان مفيش فلوس، وحرام نحط فلوسنا يا مصريين في مباني مش هتسكن التحدي اللي قدامنا إني اعمل شقق إيجار".