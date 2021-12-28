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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يشارك باحتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة أمام الرئيس السيسي

عمرو سعد
عمرو سعد

قدم  النجم  عمرو سعد فيلما تسجيليا على المسرح الروماني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك خلال احتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة.

وقال عمرو سعد، خلال الفيلم أن مدينة أسوان الجديدة، احتوت على ممشى يحمل اسمها، والعديد من المحلات التجارية التي تضفي جمالًا فوق جمال المحافظة، كما وفرت المشروعات التجارية التي تم افتتاحها، العديد من فرص العمل لأهل أسوان.

أَضاف :" بسبب خطة تطوير الدولة والحرص على تأمين مستقبل الصعيد؛ اختف ما يسمى بالأماكن السكنية غير آمنة لأهل الصعيد:"

اختتم :"أن ذلك المشروع ساهم في تطوير شكل الحياة، ورفع الكفاءة، بالتوزاي في محافظات الصعيد.

فلكلور صعيدي وبلاك تيما.. السيسي يشهد عروضا فنية في احتفالية أسوان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية  فنية في أسوان بمناسبة افتتاحات المشروعات القومية بالصعيد.

وقدم مجموعة من  الشباب فلكلور صعيدي، على أغنية “ أحلى بلاد ” للمطرب محمد منير، كما قدم أعضاء فرقة  بلاك تيما الموسيقية مجموعة من الأغاني.

وقام الرئيس السيسي بافتتاح مدينة أسوان الجديدة كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، كما قام الرئيس السيسي أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان ويشيد بجودة المعروضات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من  مشروعات الإسكان  الجديدة في محافظات الصعيد .

السيسي: بحب كل المصريين وأعاهدكم إننا نفضل نشتغل

وجه أهالي أسوان المشاركين في احتفالية فنية بمناسبة افتتاحات المشروعات القومية بالصعيد هتافات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين، "بنحبك يا ريس".

ورد الرئيس السيسي، قائلا: "أنا بحبكم وبحب كل المصريين، والأسبوع ده كان جميل واللي شوفناه بيقول اننا خدنا خطوة من ألف خطوة في الصعيد".

وقال الرئيس السيسي: "أعاهدكم أنا والحكومة إننا نفضل نشتغل ونشتغل، حتى يتم تغيير الواقع اللي احنا فيه".

وافتتح الرئيس السيسي، مدينة أسوان الجديدة، كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات ومعرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال لـ مجموعة من الشباب من أسوان قدموا عرض للهوية البصرية الجديدة لمحافظة أسوان، ووضع بعض الرسومات المميزة لـ المحافظين:" بكام .. بكام .. مش لما تعملوا شغلكم تكملوه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية، أن :" لما تقولوا حاجة اطرحوا بكام عشان هنعمله بأمر الله، واحنا قاعدين الآن هنعمله".

ولفت إلى أن :" كنت اتمنى تقولوا لم هنعمل ده على الخدمات الحكومية هيكلف كام، أو نخلي المدينة دى مدينة خضراء و يتكلف كام و السيارات تعمل بالغاز يكلف كام".

وتابع: "إحنا ممكن نخلى الدولة تعمل كل ده فى المباني الحكومية".

عمرو سعد عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا المسرح الرومانى احتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة

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