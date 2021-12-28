الأهلي يهزم هليوبوليس بدوري سوبر سيدات السلة

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي بنتيجة 97 -68، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري السوبر.

وهيمن المارد الأحمر على مجريات اللقاء من بدايته وحتى نهايته، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 25 - 15 للأهلي

الفترة الثانية: 42 - 28 للأهلي

الفترة الثالثة: 73 - 54 للأهلي

الفترة الرابعة: 97 - 68 للأهلي

وبهذه النتيجة، تصدر الشياطين الحمر الترتيب العام برصيد 8 نقاط، فيما أصبح رصيد هليوبوليس 7 نقاط يحتل بهم وصافة الترتيب.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره مصر للتأمين، فيما يلعب هليوبوليس مع نظيره الجزيرة.

الجدير بالذكر أن نادي سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 2.