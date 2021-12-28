مديون لغاية دلوقت.. تامر أمين يتعرض لموقف محرج بسبب مبلغ مالي.. فيديو

حكى الإعلامي تامر أمين، عن موقف محرج تعرض له فى يوم من الأيام، وقال إنه فى يوم كان يسير فى الطريق، ودخل محل كبدة وكان سعر الساندويتش 40 جنيها".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه دخل ومعه 50 جنيه فقط كاش، و بعد طلب السندويتش علم بعد ذلك أن السعر 69 جنيه، وأن الـ 19 جنيه مقابل الخدمة و الضريبة".



ولفت إلى أن منظره كان محرجا، و أن هذا المحل لا يتعامل بالفيزا، وأكد أنه مديون لهذا المحل بـ 19 جنيها حتى اليوم.

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مفهوم السعر الشامل، هو الذى يشمل جميع الخدمات، معلقًا :" أن مقدم السلعة عليه أن يضيف عليه كل الخدمات و ضرائب وكل شئ، بحيث المواطن يدفع المبلغ المدون على السلعة".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجهاز مر على 5000 موقع، وتم ابلاغهم بفترة زمنية، لتغيير الأسعار، بحث:" اللى مكتوب على السلعة هو اللى هندفع مينفعش نضيف الضريبة بعد السعر".

ولفت إلى أن الكارت الخاص بـ شركات الاتصالات اللى بـ 10 عليه أن يعطى 10 جنيهات وليس أقل، كما يحدث الآن، موضحًا أن هناك تواصل مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة".

وتابع :" غير مقبول أن يدفع المواطن ثمن ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل".

