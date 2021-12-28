أيمن حسام الدين: المستهلك هو حجر أساس أي تجارة أو صناعة

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساس أي تجارة أو صناعة ينتجها السوق المحلي، موضحًا أن الجهاز جاد جدًا فى تطبيق القانون.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن جهاز حماية المستهلك فى الخارج لا يبذل جهدا كبيرا، ولكن فى مصر يجب أن يكون هناك جدية بين التاجر والمشتري.



ولفت إلى أن التاجر عليه أن يعلم أنه سيستفيد أكثر من أن يقوم بـ التلاعب، وكشف أن الجهاز يحمى المستهلك والتاجر، ولذلك على الجميع الالتزام.



وكشف أن الجهاز جاد فى تطبيق القانون على الجميع لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها البعض، من التجار.



وأشار إلى أن مصر دولة تشجع الاستثمار، و الجهاز يدعم المستثمر، ولكن على الجميع الالتزام بالقانون، لأن القانون لم يوضع منعزلا عن الواقع.



وكشف أن قصة النجاح فى الجهاز لم تتم على مرحلة واحدة، و قدم الشكر لكل من سبقه فى الجهاز على ما قاموا به.



