عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حسام الدين: المستهلك هو حجر أساس أي تجارة أو صناعة

المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساس أي تجارة أو صناعة ينتجها السوق المحلي، موضحًا أن الجهاز جاد جدًا فى تطبيق القانون.


وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن جهاز حماية المستهلك فى الخارج لا يبذل جهدا كبيرا، ولكن فى مصر يجب أن يكون هناك جدية بين التاجر والمشتري.


ولفت إلى أن التاجر عليه أن يعلم أنه سيستفيد أكثر من أن يقوم بـ التلاعب، وكشف أن الجهاز يحمى المستهلك والتاجر، ولذلك على الجميع الالتزام.


وكشف أن الجهاز جاد فى تطبيق القانون على الجميع لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها البعض، من التجار.


وأشار إلى أن مصر دولة تشجع الاستثمار، و الجهاز يدعم المستثمر، ولكن على الجميع الالتزام بالقانون، لأن القانون لم يوضع منعزلا عن الواقع.


وكشف أن قصة النجاح فى الجهاز لم تتم على مرحلة واحدة، و قدم الشكر لكل من سبقه فى الجهاز على ما قاموا به.


 

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك تجارة القانون تامر امين

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لـ ليفربول أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

حكم الدين في التعامل بفيزا المشتريات من خلال البنوك.. دار الإفتاء تجيب

7 سنوات من الإنجازات|التعاون الدولي تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيللي كريم تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد فاتن أمل حربي

حماية المنافسة ينتهى من فحص 245 بلاغا خلال 7 سنوات من عهد السيسي

أحمد موسى: زيادة تذاكر القطارات ستكون أقل من المواصلات العادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

كثافة طلابية وعجز فى المعلمين.. طارق شوقي: جودة التعليم فى حاجة لحل مشاكل موروثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ