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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي تطالب مدبولي بعقد لقاء مع القطاع الخاص للتعرف على مشاكله..فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الاعلامية لميس   الحديدي  على الانتقادات  التي وجهها الرئيس السيسي اليوم    لبعض قيادات شركات القطاع العام قائلة :"الحقيقة مكنش حد يتوقع أن يقول الرئيس هذا  الكلام  على القطاع العام.. والرئيس بيفتح كل الدفاتر وقال كلام يوجع. وكلامه واضح وصريح وهناك الكثير من الشركات بتخسر والناس بتسأل عن الأرباح.

تابعت   خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   قائلة :"  لما تكون فيه شركة بتخسر وتاخد أرباح. فأنت بتاخد الفلوس دي من جيبي أنا.. ومن الواضح أنه هيكون فيه مواجهة واضحة مع قطاع الأعمال ولكن لن يكون على حساب العمال".

وطالبت الحديدي  الدكتور مصطفى مدبولي   رئيس الوزراء بضرورة عقد  لقاء مع القطاع الخاص   للنظر في مشاكله قائلة : "  رئيس الوزراء لازم يعمل قعدة مع القطاع الخاص ويعرف مشاكلهم نبقى بنضحك على بعض لو قولنا القطاع الخاص معندوش مشاكل هيكلية، وأظن هناك دراسة تعدها جامعة القاهرة لحل هذه المشكلة"

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الإدارة الجيدة والحوكمة لشركات قطاع الأعمال، قائلًا: «شركات قطاع الأعمال قد يقولون إنهم يديرون بشكل جيد، أرد عليهم بكلمة واحدة بأمارة إيه؟ بأمارة مجلس الإدارة اللي فلوسها بالكوم؟».

وأضاف السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء: «مبخافش من حد ولا بيهمني إلا البلد بس، العمر ومكاني بتاع ربنا ووقت ما يقول لي يلا هعظم وأمشي».

وذكر أن الإدارة في القطاع الحكومي أثبتت في العالم كله أنها ليست ذات كفاءة وتحقق النجاح المطلوب، مضيفًا: «ممكن تحقق نجاح لكن في مصر الظروف الاقتصادية مش عاوزة نجاح وإنما تفوق وقفز، مينفعش تقول لي حققت 20% نجاحا، والنجاح لا يمكن إلا بحوكمة الإجراءات في كل نقطة كهرباء ومياه».
 

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