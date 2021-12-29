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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب بمواصفات مميزة

فيفو تعتزم إطلاق
فيفو تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب بمواصفات مميزة

كشفت تسريبات أن شركة فيفو تعتزم إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة من فئة Y التى لاقت إعجابا كبيرا من المستخدمين في الفترة الأخيرة خاصة الشباب، حيث ستصدر فيفو الهاتف تحت اسم Vivo Y75 5G بدعم لتقنية الجيل الخامس 5G .

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Vivo Y75 5G قد تم اعتماده بالفعل من قبل مكتب المعايير الهندية BIS تمهيدا لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتم إصداره أولا في الأسواق الهندية ثم العالمية.

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وتستهدف فيفو بإطلاقها لهاتف هاتف Vivo Y75 5G المستخدمين من الشباب والفئة المتوسطة الذين يسعون لامتلاك هاتف بإمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا وكذلك الأداء والبطارية، حيث سيصدر الهاتف ضمن شريحة الأسعار من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه مصرى .  
 

وسيحتوى هاتف Vivo Y75 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.1 مع منفذ شحن من نوع USB-C  .

 

وسيعمل هاتف Vivo Y75 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 480 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت ، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 11 .  
 

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