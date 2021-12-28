الزراعة : مصر تحتل المركز الأول فى تصدير عدد كبير من الحاصلات و الخضروات

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن الجميع يشاهد الأزمات و المشكلات التى تواجه العالم، وما قامت به مصر لتصبح الدولة الأولى على العالم فى تصدير عدد كبير من الحاصلات و الخضروات.

وأضاف معاون وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة تعمل على رفع قدرات المواطن.



ولفت إلى أن مصر تنتج جزء كبير من الأسمدة، والدولة قادرة على مواجهة الأزمات و التغيرات المناخية، ورغم المشكلات التي تواجه العالم.



وأشار إلى أن الدولة تدعم الأسمدة وهناك ثبات فى أسعار المنتجات، ولا توجد مشكلة فى سعر أى سبعة.



ولفت إلى أن هناك حصص لـ صغار المزارعين، وذلك لتقديم خدمات مميزة لهم، وتم إطلاق منظومة كارت الفلاح، فكل فلاح يحمل بنك فى يده، ويستطيع شراء أى منتج زراعي.



وأوضح أن بنك الفلاح عبارة عن بنك ميزا، وهذا يجعل الفلاح يحصل على الخدمات بشكل سريع، ويضمن وصول الدعم لـ المستحق.



