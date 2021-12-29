قطاع الأعمال: تطوير الشركات يمر بعدة محاور.. ونركز على حسن استغلال الموارد

قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ تحديث قطاع الأعمال العام، كانت رسالة مهمة لجميع العاملين والشركات.

وأضافت مساعد وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن وزارة قطاع الأعمال معنية بـ 8 شركات قابضة، وهناك 86 شركة تابعة لها.

ولفتت إلى أن هناك قطاعات كثيرة ومتعددة تهدف للتنمية ومشاركة المجتمع، وهذه الشركات تعمل من أجل تقديم الأفضل دائما.

وأشارت إلى أنه تم تحليل أداء الشركات منذ 2018؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف، ويتم العمل على الإصلاح التنظيمي التشريعي والإداري، والاستغلال لـ الأصول، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة فى المصانع، مؤكدة أن تطوير الشركات يعتمد على عدة محاور ونركز على حسن استغلال الموارد.

وأوضحت أن الوزارة قامت بتدريب العاملين على الأنظمة الحديثة، وتم العمل على تحديث بعض مواد القانون التى تخص قانون شركات قطاع الأعمال.