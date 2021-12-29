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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبلة فاهيتا لـ لميس الحديدي: غيري قصة شعرك دي

صدى البلد

فاجأت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" الإعلامية لميس الحديدي بمداخلة على الهواء خلال الحلقة الخاصة التي قدمتها بمناسبة آخر حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" لعام 2021.
 

قالت فاهيتا في مداخلة للبرنامج المذاع على قناة "ON"، "مساء الخير" لترد   الحديدي، قائلة: "بنسوارين عليكي ياختي" لتدخل الفنانة إلهام شاهين في نوبة ضحك قائلة "حبيبتي أبلة فاهيتا".
مازحت الحديدي أبلة فاهيتا وقالت: "شيفاكي مطفية ومش منورة ومش حلوة، لترد  الأبلة مازحة: "مطفية إيه ياختي كل ده مطفية؟ كانت سنة  فيها شوية غلاسة في حبة حاجات لكن في المجمل كانت لذيذة، أنا اخترقت عالم الدراما وكانت سنة حلوة". 

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طلبت "فاهيتا" من الكاتب والسيناريست مدحت العدل ضيف البرنامج أن يكتب لها عملًا مسرحيًا، ليجيب عليها ضاحكًا: "عنيا حاضر"، وقاطعتها إلهام شاهين بالقول: "كنت بفكر أعمل فيلم مع أبلة فاهيتا، وبعدين حصلت مشكلة اسم مين هيتكتب قبل مين  وجننتني، لترد فاهيتا قائلة: "فرق السن له احترامه". 


كما مازحت "فاهيتا" الحديدي مطالبة إياها بتغيير قصة شعرها، وقالت: "غيري القصة بتاعتك دي"، لترد الإعلامية: "دي أشهر قصة في مصر".
وحول أمنياتها في عام 2022، قالت أبلة فاهيتا: " أهدي علينا شوية، عايزين نعدي الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق".

 

الإعلامية لميس الحديدي قناة ON السيناريست مدحت العدل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا برنامجها كلمة أخيرة

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